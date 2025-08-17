Infortunio Leao, i tempi di recupero: il Milan torna sul mercato

Il Milan ha perso Rafael Leao per infortunio: i rossoneri sono in ansia per le condizioni del numero 10 portoghese, decisivo in Coppa Italia.

La partita contro il Bari ha aperto la stagione del nuovo corso di Massimiliano Allegri e ha subito messo in mostra l’ottimo lavoro del tecnico toscano alla guida del Milan. Proprio Leao è stato uno dei migliori in campo fin quando è stato in grado di continuare la partita, segnando anche il gol dell’1-0 dei rossoneri con un bel colpo di testa.

Ora in casa Milan c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Rafael Leao: si è infortunato e ha immediatamente chiesto il cambio.

Milan, infortunio Leao: ansia per Allegri

Massimiliano Allegri ha esordito nel miglior modo possibile sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero ha cambiato totalmente il volto della squadra che ora ha una grande identità e un’anima ben precisa che ha fatto sì che i tifosi a San Siro siano stati estremamente felici di rivedere un gruppo compatto e coeso, pronto a fare di tutto per tornare in alto.

Il Milan ha vinto contro il Bari nella prima uscita stagionale di quest’anno, andando avanti in Coppa Italia, altro vero obiettivo del club rossonero che sta puntando al ritorno in altissimo.

Il problema di questa sera riguarda le condizioni di Rafael Leao uscito per infortunio dopo il gol a metà primo tempo.

Infortunio Leao: cosa filtra dal Milan sulle condizioni

Il gol di Rafael Leao è stato il primo della nuova stagione del Milan. Il portoghese ha iniziato alla grande, calandosi perfettamente nelle nuove richieste tattiche che gli ha fatto Allegri che ha deciso di schierarlo da centravanti accanto a Christian Pulisic.

A metà primo tempo Leao ha chiesto il cambio per infortunio. Il portoghese è ricaduto male a terra dopo uno stacco di testa e ha sentito tirare il polpaccio. A quel punto ha chiesto immediatamente il cambio e la panchina non ha esitato a toglierlo dalla gara per evitare ulteriori rischi.

Leao ha applicato subito il ghiaccio sul polpaccio ma è rimasto in panchina ad assistere al resto del primo tempo, prima di raggiungere gli spogliatoi per parlare con allenatore e staff medico.

Leao KO per infortunio: il Milan torna sul mercato?

L’infortunio di Leao tiene in apprensione il Milan che, però, non è troppo preoccupato per le condizioni del portoghese. Ha chiesto subito il cambio quindi ha evitato di sovraccaricare ulteriormente il muscolo, per cui non dovrebbe essere niente di grave.

I tempi di recupero di Leao non dovrebbero essere troppo lunghi e per questo motivo il Milan non tornerà sul mercato per prendere un sostituto di Leao ma approfondirà comunque per un attaccante titolare, un 9 di razza come Hojlund o Vlahovic, come annunciato da Tare prima della partita.