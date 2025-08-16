Serie A, svolta Chiesa: accordo raggiunto, l’ha convinto l’allenatore

Dopo settimane di rumors ed indiscrezioni il futuro di Federico Chiesa potrebbe (finalmente) decidersi a stretto giro.

L’esterno italiano è in certa di fiducia ma soprattutto continuità, anche perché c’è una Nazionale da riconquistare in vista dei prossimi Mondiali (sempre a patto che l’Italia si qualifichi). Il discorso però è semplice: tornare al centro di un progetto tecnico aiuterebbe Chiesa a ritrovare quella condizione un po’ persa nella scorsa stagione, ma che comunque avrebbe ritrovato nel corso di questa preparazione estiva dove ha lavorato al massimo per farsi trovare pronto.

E questo è piaciuto tantissimo all’allenatore, che dopo un stretto colloquio col calciatore lo avrebbe convinto a sposare questa soluzione.

Accordo raggiunto con Chiesa: svolta improvvisa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, che fino a poche ore fa sembrava destinato a lasciare il Liverpool perché ai margini del progetto tecnico di Arne Slot. Le difficoltà relative all’affare Aleksander Isak ed il primo gol in Premier League segnato ieri sera che ha permesso ai Reds di vincere una partita complicata contro il Bournemouth hanno però leggermente stravolto le carte in tavola, anche se per il momento la situazione sembrerebbe sempre la stessa.

Federico Chiesa, insieme ai suoi agenti, sarebbero alla ricerca di una nuova soluzione in della stagione appena cominciata, che potrebbe subito riservare una sorpresa proprio in merito al futuro dell’esterno italiano, che nelle ultime due stagioni ha avuto più difficoltà che altro.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte delle ottime risposte avute sul campo ieri, Arne Slot potrebbe decidere di dare fiducia a Federico Chiesa e farlo restare a Liverpool per almeno un’altra stagione, ma il tutto è in fase di evoluzione ma soprattutto valutazione, anche perché c’è di mezzo non solo l’affare Aleksander Isak, ma anche e forse soprattutto la volontà e le ambizioni del calciatore stesso.

L’allenatore ha convinto Federico Chiesa

Federico Chiesa non ha mai manifestato la sua voglia di andare via dal Liverpool, anzi, è sempre rimasto in silenzio nella speranza che prima o poi potesse arrivare il suo momento. Ieri questo è successo, con l’italiano che ha addirittura segnato il suo primo gol in Premier League, ad Anfield, contribuendo ad una vittoria tiratissima dei Reds sul Bournemouth.

Se Aleksander Isak non dovesse arrivare Slot potrebbe avere in Chiesa un’alternativa più che valida sulla quale fare affidamento, ma è l’ex Juventus disposto a ricoprire ancora questo ruolo? La risposta è no, anche perché c’è un Mondiale di mezzo, ma con le giuste parole il tecnico olandese potrebbe convincerlo a restare e giocarsi le sue carte in questo modo, anche se lo stesso Chiesa è alla fine consapevole di dover tornare in Serie A per riconquistare la Nazionale. Staremo a vedere, ma per il momento ci sono diverse soluzioni sul tavolo.