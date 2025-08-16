Morte Pippo Baudo: il mondo del calcio perde un grande tifoso

Una notizia davvero triste è arrivata nelle ultime ore della giornata di oggi perché c’è la drammatica conferma riguardo la morte di Pippo Baudo che è scomparso all’età di 89 anni.

Il prossimo 7 giugno 2026 avrebbe potuto festeggiare i suoi 90 anni, ma non c’è stato nulla da fare perché la vita della storia della Tv italiana si è spenta prima di quella data che poteva essere storica per lui e tutti coloro che lo amano. Il mondo italiano della televisione e non solo, infatti, piange per la scomparsa di Pippo Baudo morto nelle ultime ore.

Non c’è stato nulla da fare, perché la conferma è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo dei giorni festivi di agosto quando in serata è stata annunciata la morte di Pippo Baudo che ci lascia a 89 anni e tutti ricorderanno sempre ciò che è stato prima come uomo ancor prima di un grande lavoratore e punto di riferimento per la storia della Tv italiana.

Una notizia che lascia un vuoto enorme in tutti quelli che sono i suoi familiari, grandi amici e anche semplicemente gente comune che ha seguito per anni le sue trasmissioni e il suo grande animo buono nella Tv italiana. Anche il mondo del calcio piange per la morte di Pippo Baudo che lascia un vuoto enorme.

Morte Pippo Baudo, i legami con il mondo del calcio

Ci sono ora tanti ricordi e retroscena che spuntano chiaramente fuori in riferimento a Pippo Baudo dopo la sua morte perché ci sono delle conferme che riguardano quello che è anche stato un legame forte che ha avuto con il mondo del calcio.

Giornalista, presentatore, conduttore e tanto altro, è stato questo Pippo Baudo nella sua lunga carriera in Tv dove si è occupato di tutto, fino ad avere anche legami con il mondo del calcio per cui era un grande e vero tifoso.

Pippo Baudo è stato uno dei simboli del programma televisivo Serata Mondiale, realizzato durante i Mondiali di calcio del 1994 e proprio Pippo Baudo era presente tra gli ospiti della trasmissione Rai.