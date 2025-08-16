Milan: l’attaccante arriva dopo il mercato, è uno svincolato

Il Milan non perde di vista l’attaccante che può arrivare a parametro zero dopo la fine della sessione estiva 2025. Infatti, da settembre a marzo c’è la possibilità di ingaggiare calciatori svincolati. Una ghiotta opportunità per i rossoneri che sono pronti a valutare questa opzione nel caso in cui non dovesse concludersi l’affare Vlahovic o Hojlund.

Ecco nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano il Milan, che sta provando a chiudere per un attaccante. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un calciatore capace di completare il reparto offensivo della squadra.

Con Gimenez sempre più vicino alla riconferma, serve un’altra prima punta di peso per poter sistemare il reparto offensivo del Milan. E la sorpresa delle ultime ore è caratterizzata dall’opzione a costo zero, che porta direttamente ad una prima punta d’esperienza e di qualità.

Il Milan si sta preparando per la prima partita ufficiale della stagione, contro il Bari in Coppa Italia. Intanto, arrivano delle novità relative al possibile colpo in avanti con la dirigenza a lavoro per chiudere con il botto la sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan: chi arriva in attacco?

Grandi manovre per i rossoneri che sono a lavoro per definire al più presto l’arrivo di una prima punta di peso, capace di completare il reparto offensivo insieme a Gimenez.

Ci sono varie opzioni al vaglio della società che nelle ultime ore ha iniziato a valutare anche un piano B.

Infatti, secondo quanto riportato da Transfer News Live, con la possibile rescissione del contratto con l’Al Hilal, Mitrovic si ritroverebbe svincolato e libero di firmare con qualsiasi squadra.

E fra le società interessate al bomber serbo ci sarebbe anche il Milan, pronta ad assicurarsi le prestazioni del calciatore serbo che può essere l’uomo giusto per l’attacco dei rossoneri.

Mitrovic Milan: nuovi aggiornamenti

Da Vlahovic a Mitrovic: cambia obiettivo il Milan che passa da un serbo all’altro. Adesso è l’ex Fulham il nuovo obiettivo dei rossoneri, che sperano di chiudere l’accordo per l’arrivo di un nuovo attaccante, in tempo giusto per l’esordio in campionato.

Intanto, la società ha già un piano B che è rappresentato proprio in Mitrovic che sta per rescindere l’accordo con l’Al Hilal. Una volta svincolato il calciatore sarà libero di firmare con qualunque club anche dopo la fine del mercato estivo 2025.