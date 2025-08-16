Calciomercato Milan: niente Hojlund, dal Manchester arriva un altro

Salta l’affare Hojlund, adesso il Milan è pronto a strappare un altro accordo con il Manchester United: ecco tutti i dettagli.

Il mercato inglese può regalare ancora un altro colpo per il Milan, che è alla ricerca di un nuovo calciatore per completare la propria campagna trasferimenti estiva 2025.

Dopo una sessione da sogno, adesso i rossoneri si vogliono regalare qualche giocatore offensivo per permettere ad Allegri di alternare gli uomini in avanti. E così, dopo aver sondato il terreno per Hojlund, il Milan ha chiesto al Manchester United un altro giocatore: i dettagli.

Prosegue la caccia del Milan per un nuovo attaccante, da inserire in rosa e alternare a Gimenez che sembra aver convinto Max Allegri. L’ipotesi Vlahovic è quasi sfumata, a causa dei costi elevati.

Chi prende il Milan in attacco? Nuova idea dal Manchester United

Ecco perché i rossoneri hanno virato con forza su Hojlund, che sembrava aver aperto all’idea di trasferirsi al Milan con la formula del prestito. La situazione, però, non è ancora chiara anche perché il calciatore non è del tutto convinto della destinazione.

E a sorpresa, nella conferenza stampa di oggi, Amorim ha parlato del possibile schieramente, dal primo minuto, dell’attaccante ex Atalanta che potrebbe partire titolare nella prima di campionato contro l’Arsenal. Una scelta, se confermata, che potrebbe togliere definitivamente dal mercato Hojlund, che potrebbe diventare il nuovo vice Sesko allo United.

Intanto, i rossoneri non perdono la pazienza e sono pronti a chiedere al Manchester United un altro calciatore. Infatti, non è da escludere che Tare possa fare un tentativo per portare al Milan Zirkzee in prestito.

Milan: sfuma Hojlund, rossoneri su Zirkzee?

L’olandese, accostato di recente anche al Napoli, può essere l’occasione last minnute per il Milan che cerca un nuovo attaccante, con caratteristiche diverse a Gimenez.

Dopo il sondaggio fatto per Hojlund, può essere alla fine Zirkzee l’uomo giusto per i rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo calciatore in attacco. Con la permanenza dell’ex Atalanta a Manchester, con il ruolo di vice Sesko, per l’olandese diminuirebbero le occasioni per partire titolare ed è per questo motivo che potrebbe cercare un nuovo club negli ultimi giorni di mercato.

E con il Milan alla ricerca di un attaccante, Zirkzee diventerebbe una vera e propria occasione. Non resta che attendere, dunque, i prossimi giorni con Tare in allerta anche per l’ex Bologna.