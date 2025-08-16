Calciomercato: c’è una novità per Pellegrini, agenti decisivi

Il tempo alla Roma, per Lorenzo Pellegrini, è finito. Il capitano dei giallorossi, che ha praticamente saltato la preparazione estiva con Gasperini, è in cerca di una nuova squadra in queste ultime settimane di mercato.

Come riportato dall’edizione web del Corriere dello Sport, la Roma ha dato mandato a due intermediari per trovare una soluzione e sbloccare l’affare Pellegrini che ormai non fa più parte del progetto giallorosso.

Il classe 1996, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, è stato già cercato da alcune squadre: ecco tutti i dettagli sulle possibilità di un addio del calciatore.

Roma scatenata, sia in entrata che in uscita. In attesa di capire cosa accadrà sul fronte acquisti, con Bailey e Sancho i potenziali obiettivi dei giallorossi, la dirigenza sta lavorando anche per quanto riguarda le cessioni di alcuni esuberi come Lorenzo Pellegrini che ormai è fuori dai piani del club e di Gasperini.

Quale sarà il futuro di Pellegrini?

La volontà del calciatore di proseguire l’esperienza a Roma non combacia con le intenzioni della società che, invece, vuole liberarsi dell’alto stipendio del capitano.

Ecco perchè Massara ha dato incarico a due agenti internazionali per favorire la cessione del classe 1996, che prima dovrà essere convinto della destinazione.

E’ tutto in divenire, dunque, con le ultime settimane di mercato che saranno decisive per chiarire meglio le intenzioni di Pellegrini, che per il momento sta recuperando per tornare in forma.

Intanto, spuntano fuori i nomi di altre due società che si sono iscritte alla lista per prendere il centrocampista dei giallorossi che entro fine mercato dovrà dare una risposta.

Pellegrini saluta Roma e la Serie A?

Aumentano le possibilità di vedere Lorenzo Pellegrini lontano dall’Italia. Ad oggi, infatti, non si registrano forti interessamenti da parte dei club di Serie A, che solo a gennaio si erano interessati al centrocampista dei giallorossi.

Società come Napoli, Inter e Juventus, non sono alla finestra per Pellegrini anche perché le condizioni non sono considerate favorevoli con il calciatore che è reduce da un infortunio e dovrà ancora recuperare al meglio prima di essere impiegato.

Ciò, quindi, complica l’operazione con la Roma che comunque spera di piazzare Pellegrini in Turchia o in Premier League, con Besiktas e West Ham interessate al ragazzo che potrebbe far risparmiare ai Friedkin 11 milioni lordi di ingaggio.