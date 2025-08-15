L’ex Roma già si ritira: allenerà subito un top club

Il tempo passa e per qualcuno è passato in fretta, forse troppo, tant’è che l’ex Roma ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a soli 33 anni.

Si tratta dell’ex giallorosso, calciatore che ha deliziato tutti col suo talento e che, ai tempi delle prime sfide in Italia con il club capitolino in Serie A, sembrava destinato ad una carriera di enormi livelli.

Ha vissuto una stessa carriera di tutto rispetto, fatta comunque di trofei e di cose da ricordare, ma il tempo da calciatore pare finito. E in un comunicato ufficiale è stato annunciato prima il suo ritiro e poi, tra i rumors emersi fuori nell’immediato, il suo nuovo ruolo da allenatore in un top club d’Europa.

Ritiro dal mondo del calcio per l’ex Roma: il comunicato

Ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio, appendendo definitivamente i suoi scarpini al chiodo. Quelli con cui ha messo in evidenza sprazzi importanti del suo talento, seppur fatto di alti e bassi, vissuti sia al Tottenham che al Siviglia.

Ha ottenuto anche un Europa League contro la sua ex Roma quando, nella finale del 2023 si è ritrovato trionfante della stessa manifestazione Uefa che si è portato a casa. Livelli che, Erik Lamela, vuole vivere adesso anche da allenatore. E il primo passo lo farà proprio allenando, sin da subito, assieme al suo staff fatto di “nuovi colleghi” che imparerà a conoscere poco alla volta, in un ruolo totalmente diverso da quello che ha vissuto in campo fino a questo momento.

“Adesso sì, è ufficiale – scrive Lamela sui suoi account social ufficiali -, io e l’AEK Atene abbiamo deciso di terminare il contratto. Grazie di tutto, mi porto a casa dei bei ricordi”. Un annuncio che porta alla decisione di lasciare sì il calcio giocato, ma per tornare in quella che è stata praticamente “casa sua” dal 2021 al 2024: il Siviglia.

Che ruolo avrà l’ex gioiello della Roma: sarà subito allenatore

Tornerà a casa l’ex Roma, avendo trovando nell’immediato il suo nuovo ruolo, come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Senza “perdere tempo”, allenando sin da subito, avrà un ruolo chiave al Siviglia.

Erik Lamela, lasciato il calcio, diventa il vice-allenatore di Almeyda a Siviglia, luogo nel quale ha vissuto diversi anni della sua carriera e cominciando così un nuovo percorso da tecnico. Chissà che per lui non possa arrivare poi, dopo l’esperienza da vice al Siviglia dove apprenderà tanto alle spalle di Almeyda, una grande chiamata anche da allenatore della Prima Squadra, nonostante la sua giovanissima età.