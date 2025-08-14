Juventus, Tudor ha scelto il nuovo acquisto: è già in città

La Juventus vuole chiudere dei nuovi acquisti per migliorare la rosa e adesso per la zona di centrocampo si può puntar su un nome che conosce bene la città di Torino.

Perché arrivano delle conferme riguardo la possibile mossa a sorpresa che pensa di fare il club bianconero, in questo momento ci sono delle novità proprio riguardo i prossimi acquisti della Juventus. Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono delle novità che possono portare al cambiamento dei piani da parte della società che ora valuta seriamente di andare a cambiare tutto.

Perché in questo momento c’è la conferma riguardo questa mossa da parte della società che può cambiare davvero i piani della Juventus che vuole acquistare un nuovo calciatore in più zone del campo, ma a sorpresa potrebbe essere presa una decisione ben diversa.

Sono diversi i nomi dei calciatori che piacciono alla Juventus e ora occhio a quello che può essere un nome che rienterebbe nei piani dell’allenatore Igor Tudor che da diverso tempo chiede dei rinforzi in maniera esplicita alla società che dovrà provare a fare qualcosa di più per chiudere dei nuovi colpi e migliorare il valore della rosa.

Calciomercato Juve: scelto il colpo a centrocampo

In questo momento la Juventus ha ancora alcune settimane di mercato per provare a piazzare altri colpi che chiede il suo allenatore per migliorare la rosa e affrontare al meglio la prossima annata complicata visto che tutte le pretendenti in Italia e all’estero si sono rinforzate.

Adesso ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano proprio la scelta che pensa di fare la Juventus che tra i vari reparti da voler migliorare punta anche a sistemare il centrocampo. In questo momento non sono passate inosservate le recenti parole che l’allenatore Igor Tudor ha dedicato a Douglas Luiz, giocatore considerato in uscita per fare spazio ad un nuovo innesto.

Possibile e clamoroso dietrofront però adesso della Juventus che può pensare di tenere Douglas Luiz. Le ultime dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri possono cambiare il futuro del calciatore visto che per l’acquisto di un nuovo giocatore in quella zona del campo la Juve sta facendo fatica.