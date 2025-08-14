Juve, il sostituto di Nico Gonzalez dal PSG: non è Kolo Muani

La Juventus si prepara a quella che è la sua rivoluzione attraverso il calciomercato, rinunciando definitivamente a Kolo Muani.

La stessa rivoluzione passerebbe dal Paris Saint-Germain, club che potrebbe vendere uno dei recenti protagonisti per i successi in Europa e nella passata stagione con Luis Enrique in panchina.

Dopo alcune voci legate all’arrivo in Serie A per giocare al Napoli, massima attenzione va posta a quello che è la girandola di giocatori sulla trequarti offensiva in poi, perché la Juventus andrebbe ad approfittare di una situazione ben precisa, qualora dovesse perdere Nico Gonzalez. Con l’arrivo dell’argentino all’Atletico Madrid, come ha fatto sapere Fabrizio Romano per il trasferimento possibile ai Colchoneros, il colpo dal PSG sarebbe poi a quel punto in favore della Juve. E arriverebbe dallo stesso club con il quale ha trattato di recente la Juve, con la rinuncia definitiva a quel punto per l’affare Kolo Muani.

Calciomercato Juventus: affare con il PSG dopo Kolo Muani

Le richieste economiche che fa il Paris Saint-Germain su Kolo Muani risultano eccessive. La Juventus ha scelto di non puntare sul francese. Ma è sempre dal PSG che può arrivare il nuovo innesto per andare a completare il reparto offensivo di Igor Tudor.

La Juventus ha la brutta gatta da pelare legata alla situazione Dusan Vlahovic e, dopo aver risolto quella su Nico Gonzalez che può finire all’Atletico Madrid, ecco che almeno sistemare quella che è un’altra questione nel reparto offensivo della Juve.

Le alternative ai Colchoneros riguardano dei nomi condivisi proprio con la Juventus. Ed è per questo che, se la Juve dovesse vendere Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, a quel punto la strada per arrivare al fuoriclasse del Paris Saint-Germain, apparirebbe spianata. Il talento coreano Kang-in Lee può arrivare alla Juventus. Dopo le voci sul suo arrivo al Napoli, alla fine è per la Juventus che potrebbe trovare il suo approdo in Serie A.

Le cifre del colpo dal PSG per la Juventus

Dopo averlo prelevato per 22 milioni circa dal Mallorca, il Paris Saint-Germain può vendere Kang-in Lee per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

La Juventus, dovesse prenderlo al posto di Nico Gonzalez, si assicurerebbe uno dei talenti più importanti del calcio asiatico. L’alternativa, a sorpresa, potrebbe riguardare anche un altro asiatico, nel nome di Kubo, che pure cerca una sistemazione da titolare in un top club d’Europa.