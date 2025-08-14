Colpo di scena Perin: va in Serie B. Chi prende la Juve in porta?

Quale sarà il futuro di Perin? Svolta a sorpresa per il portiere, che è pronto a lasciare la Serie A. Al suo posto può arrivare una sorpresa.

Reduce da un infortunio alla mano, l’estremo difensore della Juventus dopo aver saltato il Mondiale per Club con la Juventus non ha preso parte neanche alle ultime amichevoli con la squadra, alimentano le voci relative ad un possibile addio del giocatore.

Dopo il Sassuolo, che però alla fine ha preferito puntare su un altro portiere, spunta fuori un’altra pista per Perin che può andare in Serie B: ecco dove.

Un altro caso rischia di creare problemi alla Juventus, che attende aggiornamenti da Mattia Perin che non è più sicuro di proseguire la sua esperienza alla Juventus.

L’estremo difensore, infatti, da giugno ha iniziato a valutare alternative confermando la volontà di lasciare Torino. I suoi agenti hanno provato a piazzarlo al Milan e in altre squadre ma al momento è ancora legato da un contratto con la Vecchia Signora, che in caso di partenza di Perin dovrà prendere un nuovo dodicesimo.

Perin via dalla Juve: dove sta andando

Il giocatore è alla ricerca di una nuova esperienza che possa farlo tornare protagonista.

Alla ricerca di maggiore continuità, non esclude nessuna opzione per la sua carriera. Neanche la Serie B che, clamorosamente, sta tentando Perin che è pronto a valutare la proposta di una big, della categoria.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’edizione locale di Repubblica, pare che i dirigenti abbiano iniziano a sondare il terreno per capire i margini di manovra di questo possibile affare di mercato, che rappresenterebbe un vero lusso per la serie cadetta.

Non nuovi a colpi del genere, forti una proprietà solida ed importante, Carlo Osti sta lavorando per provare il colpaccio e portare a Palermo Perin. La società rosanero, che ha alle spalle la City Football Group, è alla ricerca di un portiere dopo l’infortunio di Alfred Gomis.

Si cerca un estremo difensore affidabile da mettere a disposizione di Inzaghi, con l’obiettivo di difendere i pali di una squadra che mira alla promozione diretta la prossima stagione. Ecco perché fra i profili sondati c’è anche quello di Perin, che potrebbe passare dalla Juventus alla Serie B, con la maglia del Palermo.

Perin Palermo: nuovi aggiornamenti. La Juve pensa a Montipò

Potrebbe innescarsi un vero valzer di portieri nelle ultime settimane di mercato. L’eventuale addio di Perin dalla Juventus, direzione Palermo, libererebbe spazio come dodicesimo della Vecchia Signora.

A quel punto i bianconeri potrebbero decidere di puntare su un estremo difensore d’esperienza come Lorenzo Montipò del Verona, già accostato ai bianconeri nelle scorse settimane.