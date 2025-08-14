Colpo dall’Olanda: in A arriva il nuovo Gudmundsson

Si muove il club italiano, che è pronto a definire l’arrivo del nuovo trequartista: in arrivo dall’Olanda. L’isandese, sulle orme del connazionale Gudmundsson, è pronto a stupire in Serie A.

Conferme sul nuovo colpo in avanti per la società che ha messo nel mirino il ragazzo 24enne, che ha tutte le carte in regola per poter esplodere nel campionato italiano.

Quella dei dirigenti è stata una mossa a sorpresa, inaspettata, che ha portato un certo tipo di entusiasmo in città. Adesso cresce la curiosità attorno al giocatore che ha le qualità giuste per imporsi all’interno della squadra e trascinarla verso nuovi traguardi.

Ecco le ultime notizie di mercato che riguardano questo nuovo acquisto.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il nuovo innesto da parte dei nerazzurri, che hanno deciso di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni dell’islandese, in arrivo dal campionato olandese proprio come fece Gudmundsson. Questa operazione si può chiudere grazie ad uno scambio: ecco tutti i dettagli.

Dall’Olanda alla Serie A: è tutto pronto per l’arrivo dell’islandese

Il club italiano è scatenato. La società sta lavorando per mettere a disposizione dell’allenatore una rosa di tutto rispetto, capace di poter raggiungere dei traguardi importanti nella prossima stagione di Serie A.

Giovani di talento e giocatori esperti, un mix giusto per tentare di ottenere la salvezza in tempi rapidi. E’ questo l’obiettivo del club che in avanti ha già preso Nzola. Adesso, però, c’è un nome nuovo per il reparto offensivo.

Si tratta del trequartista islandese, che è pronto a seguire le orme del suo connazionale Gudmundsson.

Pisa Willumsson: siamo alle battute finali. Gilardino farà di lui il nuovo Gudmundsson?

Un altro acquisto importante da parte dei dirigenti che stanno per portare a Pisa Brynjólfur Willumsson del Groningen. Il calciatore può arrivare grazie ad uno scambio con

Mlakar, più un milione di euro.

Nel giro della Nazionale, il trequartista è pronto a stupire e replicare quanto già fatto dal suo connazionale Gudmundsson.

Per Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, una nuova mina da far esplodere, proprio come accaduto con l’ex Genoa, con i tifosi del Pisa che già sognano con Brynjólfur Willumsson che può arrivare in Italia già nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito.