Juventus, salta l’affare: infortunio serio, chi prendono ora

La Juventus è fortemente impegnata sul mercato e ora c’è un grosso problema legato a un infortunio che sembra serio: salta la trattativa?

I bianconeri sono alla ricerca delle ultime mosse in entrata e in uscita per permettere a Igor Tudor di lavorare con una rosa al completo e con i nuovi calciatori a disposizione per avere modo di fare bene in tutto l’arco della stagione. Il mercato va avanti e per la Juve sarà importante anche cedere alcuni calciatori prima di acquistare e completare la squadra.

La situazione in casa Juventus è tutta ancora da valutare in vista del futuro ma otrebbero esserci delle novità importanti nel giro di pochissimo tempo.

Juventus, infortunio in amichevole: cambia il futuro

La Juventus è in fase di ricostruzione, ci sono ancora tante cose da fare per poter arrivare al completamento della rosa nel miglior modo possibile. Tudor sta facendo le dovute e giuste valutazioni per poter fare il meglio possibile con la Juve ma ora aspetta ancora qualche mossa dal mercato entro la fine di agosto.

Il futuro della Juve passa necessariamente dal calciomercato: ma il rischio è quello di non poter completare alcune operazioni causa infortunio.

La Juventus ha giocato in amichevole contro la Next Gen e a fine primo tempo c’è stato un infortunio che rischia di compromettere totalmente le idee di mercato del club.

Juventus nei guai: salta il trasferimento di Miretti?

Nell’amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen, Fabio Miretti è uscito per infortunio e la situazione del centrocampista italiano, ora, va valutata con molta attenzione perché c’è una trattativa in corso che ora, a questo punto, può saltare definitivamente.

L’infortunio di Miretti può portare il Napoli a bloccare la trattativa con la Juventus per il suo trasferimento. Antonio Conte e Giovanni Manna avevano individuato nel centrocampista italiano un possibile colpo per completare il centrocampo ma ora possono cambiare le carte in tavola.

Miretti al Napoli è una trattatva che può saltare. Tutto dipenderà dai tempi di recupero dopo il problema al flessore che non ha permesso al numero 21 bianconero di continuare la partita.

Infortunio Miretti: chi prende il Napoli?

Il Napoli resta in corsa per Fabio Miretti ma ora la trattativa per il centrocampista può saltare e al suo posto, ora, gli azzurri devono decidere chi prendere per completare il centrocampo.

Il primo nome in cima alla lista dei desideri di Conte è quello di Eljf Elmas, già ex Napoli e ora al Lipsia ma con tanta voglia di tornare in azzurro. A giorni si potrebbe completare la trattativa per il ritorno del macedone.