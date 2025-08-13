Juventus: scambio per Renato Veiga, stanno chiudendo

Tornato di moda per la Juventus, ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro di Renato Veiga che è tornato di nuovo al Chelsea. Lo scambio può sbloccare l’affare, con i Blues pronti a chiudere l’accordo.

Alla ricerca di un nuovo difensore, per la Juventus si è fatto il nome del portoghese Renato Veiga. Il centrale di proprietà del Chelsea, che ha ben figurato nel corso della scorsa stagione, è entrato nuovamente nella lista mercato dei bianconeri

Calciomercato in fermento per le squadre italiane, con la Juventus che sarà una delle grandi protagoniste di queste ultime settimane di agosto.

Juventus: svolta Renato Veiga, il Chelsea ha deciso

C’è tanto da fare per i bianconeri che hanno messo nel mirino tanti giocatori. Da Renato Veiga per la difesa a Kolo Muani passando per O’Riley per il centrocampo.

Un doppio ritorno a sorpresa, di due giocatori che sono stati fondamentali nella qualificazione Champions della passata stagione. Comolli riuscirà a completare questa operazione?

Come già ribadito a più ripresa, il dirigente per il momento ha le mani legate visto che senza uscite non può mettere a segno altri colpi in entrata. Dunque, senza la cessione di gente come Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Miretti, i bianconeri faranno fatica a completare la squadra a disposizione di Tudor.

Ad approfittare dell’occasione può essere una società inglese. Infatti, il Chelsea ha intenzione di smuovere il mercato e vendere Renato Veiga che non rientra nei piani di Maresca. La società ha già fatto una proposta per liberarsi del suo difensore.

Scambio per Garnacho: il Chelsea propone Renato Veiga. Juve fuori dai giochi?

Secondo quanto riportato da Team Talk, il Chelsea ha proposto al Manchester United Renato Veiga per arrivare a Garnacho che è il grande obiettivo per l’attacco dei Blues. E’ questa la notizia raccolta dal portale inglese che mette in difficoltà anche la Juventus, che dunque rischia di veder sfumare il possibile ritorno del difensore portoghese.

Il futuro del classe 2003, quindi, può essere ancora in Premier League con lo United pronto a valutare l’eventuale scambio più soldi, con Garnacho che è sempre più lontano da Manchester. Alla fine è possibile che l’affare vada in porto visto che la volontà dell’argentino è quella di raggiungere Maresca a Londra.