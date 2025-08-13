“Donnarumma in Serie A”, fissate le cifre: ha già un accordo

Gianluigi Donnarumma sta cambiando il futuro del calciomercato europeo: lascerà subito il Paris Saint-Germain: si parla anche di Serie A.

Il futuro del portiere italiano è al centro di grandi movimenti e polemiche che possono stravolgere improvvisamente il mondo del calcio e presto ci saranno aggiornamenti finali per poter capire quale sarà realmente la prossima destinazione di uno dei portieri più forti al mondo.

Il nome di Donnarumma è diventato divisivo a Parigi perché tantissimi tifosi avrebbero voluto che restasse mentre la società ha fatto altre scelte: quale squadra sceglierà?

Calciomercato, futuro Donnarumma: le ultime

Gianluigi Donnarumma ha vinto quasi tutti i trofei disponibili per un calciatore ma non c’è stata minimamente la riconoscenza del club che ha scelto un altro portiere da cui ripartire e a cui affidare la porta del club per i prossimi anni.

Donnarumma ha annunciato ufficialmente l’addio nella serata di ieri e ora è iniziato il toto-mercato, visto che ci sono tanti club che sono pronti a prenderlo ma non è arrivata ancora una decisione definitiva da parte del numero 1 azzurro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gianluigi Donnarumma è pronto a lasciare il PSG per iniziare una nuova esperienza di altissimo livello: può firmare in Serie A?

Futuro Donnarumma: la Serie A è una scelta impossibile

Il nome di Gianluigi Donnarumma è sempre al centro di importanti scenari di mercato che possono cambiare totalmente il suo futuro. Ma il suo obiettivo è restare sempre al top e vincere ancora tanti trofei.

Le squadre di Serie A non potranno riportare Gianluigi Donnarumma nel nostro campionato. I costi del portiere italiano sono eccessivi, non rientrano mai nei piani economici di alcuna società e per questo motivo c’è da capire quale squadra potrà acquistarlo.

In questo momento l’unico club che davvero può acquistare Donnarumma e approfittare del clamoroso cambiamento che ci sarà è il Manchester City. Ederson è pronto all’addio, con il Galatasaray che ha già raggiunto l’accordo personale con il portiere e presto possono arrivare gli accordi definitivi.

Donnarumma al Manchester City: le cifre dell’affare

Donnarumma può lasciare il PSG nei prossimi giorni. La sua cessione è ormai decisa ma il club non intende “regalarlo”. Le cifre sono ormai stabilite, impossibili per qualsisi club italiano e possibili solo per il club inglese.

I parigini chiedono 40 milioni di euro più 15 di bonus per cedere il portiere, cifra che il Manchesteer City vorrebbe rivedere al ribasso, dal momento che Donnarumma è stato messo sul mercato in maniera chiara.