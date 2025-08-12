Inter: Donnarumma ed Ederson, colpo di scena tra i pali

La girandola dei portieri sta portando ad un colpo di scena con l’Inter tra le squadre protagoniste della vicenda più calda dell’estate.

Il mercato vede al centro dei nomi quello di Gigio Donnarumma, portiere che improvvisamente e dopo la Champions League vinta da assoluto protagonista – è pure tra i candidati al Pallone d’Oro -, è stato messo alle porte.

“Arrivederci e grazie” tradotto in francese per avvisare lo stesso Donnarumma che non avrebbe più fatto parte del progetto di Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Il comunicato ufficiale sulle convocazioni per la Supercoppa d’Europa ha chiarito a tutti che Donnarumma è in uscita. Ma occhio, perché dall’estero, svelano quella che è una doppia situazione tra i pali. Oltre al portiere italiano, si fa il nome anche di Ederson del Manchester City. E il colpo di scena riguarda l’Inter.

Donnarumma ed Ederson: il colpo di scena per l’Inter

Donnarumma saluterà il Paris Saint-Germain e, di fatto, diventa quella che ad oggi è l’occasione più importante per il ruolo da portiere che si sta presentando. In Serie A molti dei club ai vertici del campionato, sembrano veder la propria porta sistemata. Pare non essere il caso dell’Inter però, almeno non così certo. Perché, con Donnarumma che circola tra i rumors di diverse squadre d’Europa, il “rischio” di veder cambiato il portiere titolare a San Siro, è concreto.

Questo succede perché Ederson e Donnarumma hanno visto, improvvisamente, intrecciare i loro destini. Da una parte c’è Ederson che può lasciare il City, per far spazio a Donnarumma al club di Manchester. Ma poi, dov’è che giocherebbe il portiere brasiliano? A volerlo è il Galatasaray che, come fanno sapere da Fanatik, avrebbe avviato i contatti diretti sia col City che col giocatore. Ma l’estremo difensore brasiliano, almeno ad oggi, non ha dato alcuna apertura al trasferimento in Turchia.

Cosa diversa, invece, per Yann Sommer. Il portiere svizzero dell’Inter, è nella lista dei desideri del Galatasaray. E, dovesse saltare Ederson, allora il Galatasaray tornerà in corsa per lui.

Inter: le cifre possibili del colpo in porta

La discrepanza di cifre tra Ederson e Donnarumma è enorme, se si considera il momento attuale dei due portieri. L’Inter, dovesse perdere Sommer, potrebbe trovare in Ederson il portiere low cost sul quale puntare, ma il preferito per ovvi motivi, resta l’italiano Gigio Donnarumma.

Per quanto riguarda Ederson, con 3 milioni circa, il club interista può provare a convincere il City a lasciarlo partire da Manchester. Con 7-8 milioni d’ingaggio a stagione però, dovrà pagargli poi l’ingaggio. Discorso analogo sullo stipendio per Donnarumma, che però pare fuori portata. Anche perché per il capitano della Nazionale c’è bisogno di versare nelle casse del PSG almeno 25-30 milioni di euro. Suggestioni al momento, certo, ma l’Inter non può farsi trovare impreparata considerando che il Galatasaray potrebbe tornare alla carica con cifre enormi che faranno vacillare Sommer.