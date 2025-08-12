Tudor ha scelto il mediano: affare da 10MLN, firme in settimana

La Juventus è alla ricerca degli ultimi colpi di mercato per completare la rosa di Tudor: ora è stato scelto il nuovo mediano.

I bianconeri sono quasi pronti alla nuova stagione, con la volontà di tornare in alto e di fare bene sia in campionato che in Champions League. Igor Tudor ha le idee molto chiare su come dovrà muoversi per poter migliorare lo score della passata stagione e fare in modo che la Juve torni grande, provando anche a vincere qualche trofeo.

Il futuro della Juve può cambiare nelle ultime due settimane di agosto, con un ultimo colpo di mercato che può completare definitivamente la rosa a disposizione dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: le ultime

La Juve intende tornare grande e per farlo ha bisogno ancora di qualche colpo di mercato che possa garantire a Tudor una rosa completa in tutti i reparti, fondamentale per affrontare una stagione lunga e complicata che dovrà riportare la squadra e i tifosi a sognare in grande.

Il centrocampo non è ancora completo e Tudor ha chiesto alla dirigenza un nuovo mediano per completare il reparto nevralgico: ci sono molti nomi in lista ma ora si sta facendo una grande scrematura.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista e ora ha individuato il nome giusto su cui puntare per la prossima stagione.

Juventus, nuovo mediano: lo hanno proposto a Tudor

La mediana della Juventus ha bisogno di rinforzi. La stagione sarà molto lunga e complicata e quindi bisognerà gestire bene le forze per arrivare fino in fondo nel miglior modo possibile. Il solo Locatello non basta a gestire l’intera stagione e per questo serve un altro mediano di forza e qualità.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus può chiudere il colpo Haidara per il centrocampo. Il mediano maliano è in uscita dal Lipsia ed è stato proposto a Tudor e al club da alcuni intermediari. Il profilo di Haidara intriga e piace, ha grande esperienza e rientrerebbe anche nei costi del club.

Haidara alla Juventus è un affare che si può chiudere nel giro di una settimana, avendo già il gradimento del calciatore e una bozza di accordo economico.

Haidara alla Juventus: colpo low cost

Il nome di Haidara rientra nei piani e nei canoni economici della Juventus. Può essere lui il colpo giusto per completare il centrocampo e per dare modo a Tudor di avere a disposizione una rosa di grandissimo livello.

Il Lipsia cederebbe Haidara per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, visto che ha il contratto in scadenza nel 2026 e non rientra più nei piani dell’allenatore dei tedeschi.