Juventus: scambio con la Roma, via libera dalla Capitale

Svolta a sorpresa in casa Roma. Giallorossi pronti a trattare con la Juventus: via libera da parte di Gasperini, che non vede l’ora di accogliere a Trigoria nuovi giocatori.

Il mercato è fatto anche di questo, occasioni che possono favorire club e giocatori. Come già successo negli anni scorsi, anche questa volta la Roma potrebbe trovare la formula giusta nello scambio, che consentirebbe alla società di prendere un obiettivo di mercato e vendere un esubero.

Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare, che sta per entrare nel vivo con la Juventus disponibile a trattare per la cessione di un big.

Gasperini alza la voce e chiede rinforzi per la sua Roma. Rinforzi che potrebbero arrivare proprio dalla Juventus, pronta a trattare per la cessione di un esubero che – a sorpresa – non rientra nei piani di Tudor per la prossima stagione.

Alla base di questa motivazioni ci sono motivi legati al contratto del ragazzo, che non è più sostenibile per i bianconeri che hanno deciso di metterlo alla porta. In cambio, però, potrebbe arrivare una sorpresa dalla Roma con la società pronta a chiudere uno scambio con i giallorossi.

Scambio Juventus Roma: ci sono degli aggiornamenti

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a lanciare la notizia di calciomercato riguardo l’asse di mercato che potrebbe svilupparsi, nei prossimi giorni, sull’asse Roma-Torino.

Una necessità, di entrambe le squadre, che hanno bisogno di cedere prima di acquistare. Ed è per questo motivo che si lavora ad uno scambio che può accontentare tutti e due i club, alla ricerca di un nuovo centrocampista da mettere a disposizione di Tudor e Gasperini.

Sfruttando la situazione contratturale dei giocatori, sta per entrare nel vivo l’affare di mercato che prevede lo scambio fra giallorossi e bianconeri con la Roma pronta a spedire alla Juve Cristante in cambio di Mckennie.

Cristante alla Juve? Mckennie nell’affare

Spunta fuori una nuova pista di mercato per la Roma che è pronta a definire l’arrivo di Weston Mckennie. Il centrocampista statunitense, apprezzato dalle parti di Trigoria, potrebbe arrivare grazie ad uno scambio che porterebbe alla Juventus Cristante. Un ottimo colpo, anche ai fini del bilancio, per entrambe le squadre, alla ricerca di un nuovo mediano per la prossima stagione. Opportunità da non sottovalutare con i due club pronti a sfruttare l’occasione nell’ultima settimana di mercato.