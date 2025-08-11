Un giapponese per il Milan: colpo in difesa, lo chiama Allegri

Il Milan è alla ricerca di nuovi difensori centrali per completare il reparto arretrato e ora la scelta ricade su un calciatore giapponese.

I rossoneri sono concentratissimi sul mercato, vogliono regalare a Massimiliano Allegri una rosa nuova e molto forte, competitiva sin da subito per poter puntare alla vittoria dello Scudetto o comunque a stare in corsa fino alla fine del campionato. Il campionato sta per iniziare e ora la società ha intenzione di accelerare con le decisioni sugli acquisti perché Allegri di allenare una squadra completa il prima possibile.

Il calciomercato del Milan è al centro di grandi novità che possono stravolgere totalmente la rosa rossonera: a giorni potrebbe esserci un altro acquisto.

Calciomercato Milan: nuovo colpo in difesa

Il Milan si sta rinnovando totalmente, ha bisogno di nuovi calciatori in ogni reparto ma per la difesa ci sono delle novità che possono essere messe in piedi da un momento all’altro. L’addio di Malick Thiaw ha lasciato un vuoto molto importante che, però, verrà colmato nel giro di qualche giorno.

Serve un nuovo difensore centrale che possa fare in modo che la fase difensiva dei rossoneri sia di altissimo livello e per questo motivo ora si cercano profili internazionali.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan vuole chiudere un altro colpo per la difesa: ora piace un profilo giapponese.

Milan su un giapponese: torna di moda Tomiyasu

Tomiyasu è un nome che torna di moda per il Milan e per il calcio italiano. Il difensore giapponese è alla ricerca di una nuova esperienza che possa dargli l’opportunità di tornare al massimo livello.

Secondo quanto riferisce The Athletic, per Takehiro Tomiyasu si è riaperta la pista che lo porta al Milan: i rossoneri sono pronti a prendere un nuovo centrale di difesa che sappia agire anche da terzino destro e ora il giapponese ex Bologna e Arsenal può fare al caso di Massimiliano Allegri.

Tomiyasu al Milan sarebbe un colpo importante per i rossoneri, visto che si tratterebbe di un colpo a parametro zero.

Tomiyasu al Milan? C’è il problema infortunio

Tomiyasu è un nome importante su cui può puntare il Milan ma c’è un grosso problema che può frenare la trattativa. Al momento è fermo per un infortunio al ginocchio e il ritorno in campo è previsto per ottobre, dunque il suo innesto potrebbe essere rischioso dal punto di vista fisico.

Tomiyasu ha già dato il suo ok al ritorno in Serie A e il Milan è un’opzione concreta che può prendere piede nei prossimi giorni, con l’accordo definitivo e le firme.