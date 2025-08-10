Li voleva l’Inter, il Milan chiude 2 acquisti in poche ore

La svolta dal club rossonero arriva subito in queste ore, dopo il pesante ko in amichevole con il Chelsea ora il Milan accelera sul mercato per chiudere due acquisti che servono ad Allegri.

Il nuovo allenatore ha chiesto una rosa completa entro le prime giornate di campionato e ora la società può accontentarlo perché arrivano delle conferme che riguardano proprio la scelta che pensa di fare la società che ha deciso di affidarsi a Tare e Allegri come coppia per gestire la costruzione della nuova rosa. In vista delle prossime ore potrebbero approdare al Milan due nuovi acquisti.

Si parla tanto delle cessioni, ma anche dei nuovi arrivi che possono arrivare in rossonero e vestire la maglia del Milan. Ci sono delle conferme che riguardano proprio la scelta che pensa di fare la società perché ora si possono andare a fare dei nuovi acquisti decisivi per il futuro e la nuvoa stagione.

A lavoro il Milan che punta ad anticipare anche la concorrenza come in questo caso dell’Inter e ora attenzione a quella che può essere la scelta da parte della società che fa sul serio per due giocatori che piacciono tanto in Europa e in particoalre in Italia.

Calciomercato Milan: pronti due acquisti per beffare l’Inter

Possono arrivare delle nuove notizie sul mercato rossonero perché in questo momento c’è la volontà di andare puntare su giocatori di qualità che possano dare qualcosa in più alla rosa che allenerà Allegri per il campionato di Serie A di quest’anno.

Possibile colpo di scena in casa Milan con il club pronto a fare due nuovi colpi e punta ad acquistare De Winter e Hojlund, due profili che erano seguiti da molto vicino proprio dai cugini dell’Inter che ora rischia la beffa.

Perché il club nerazzurro resta bloccato sul mercato con la questione Lookman in entrata le uscite che non si concretizzano. Ora si teme la doppia beffa perché il Milan vuole comprare Hojlund e De Winter e si trova in fase avanzata nelle trattative. C’è già il sì dei giocatori che possono approdare in rossonero e ora anche i club possono dare il via libera nelle prossime ore.