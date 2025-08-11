Juventus: sorpresa a centrocampo, arriva dal Lipsia

Nome nuovo per il mercato della Juventus con i bianconeri che hanno deciso di accelerare per prendere il talento di proprietà del Lipsia.

Una vera e propria occasione di mercato, considerando il contratto in scadenza a giugno 2026. Per la società della Red Bull questa è l’ultima occasione per monetizzare dalla cessione del calciatore, che può arrivare alla Juventus ad un prezzo di saldo.

Contatti in corso fra le parti con gli agenti che hanno già avuto un primo approccio con la Vecchia Signora che sta studiando il possibile affare di mercato: ecco tutti i dettagli.

Cresce la curiosità in casa Juventus riguardo le prossime operazioni di mercato che Comolli dovrà portare a termine per completare la squadra a disposizione di Igor Tudor, che ha fatto delle richieste chiare alla società.

Lavori in corso, dunque, con la dirigenza che si sta muovendo anche in uscita visto che alcuni esuberi dovranno partire per liberare spazio a chi dovrà arrivare.

Juventus: svolta in mezzo al campo, arriva dalla Germania

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, la dirigenza ha messo sotto la lente d’ingrandimento un altro profilo interessante per il centrocampo.

Alla Juventus, che ha sempre nel mirino Hjulmand e O’Riley, è stato offerto anche il talento, classe 1998, di proprietà del Lipsia che in questi anni ha maturato una certa esperienza con le società della Red Bull.

Prima di finire in Germania ha militato anche nel Salisburgo, dove ha totalizzato 25 presenze. Ma è con la squadra tedesca che ha raggiunto grandi obiettivi, superando quota 200 presenze con la maglia del Lipsia.

Punto di riferimento della squadra, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. E’ un’idea di mercato che può svilupparsi negli ultimi giorni con gli agenti che hanno proposto alla Juventus Amadou Haidara.

Haidara Juventus: nuovi aggiornamenti

Amadou Haidara è il nome nuovo per il mercato della Juventus. La società sta valutando la candidatura del centrocampista che può arrivare ad un prezzo di saldo a causa della sua situazione contrattuale.

E’ un’idea di mercato per la società bianconera che per il centrocampo ha sempre in considerazione altri profili come Hjulmand e O’Riley. Haidara, dunque, può essere il colpo finale di questa campagna trasferimenti estiva 2025, con il Lipsia pronto a valutare l’addio del calciatore che per il momento non ha rinnovato con la squadra tedesca.

Simile per caratteristiche a Thuram e Locatelli, Haidara può completare il centrocampo della Juventus che prima dovrà cedere Dogulas Luiz e Miretti.