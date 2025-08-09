Affare Comuzzo, va in una big: la Fiorentina accetta 40MLN

Pietro Comuzzo è uno dei nomi più centrali nelle idee di mercato dei top club che sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale.

Il difensore della Fiorentina ha fatto parlare tanto di sé nell’ultima stagione, con prestazioni molto importanti e per i primi passi anche nella Nazionale. A gennaio già si era parlato del suo possibile addio ai viola ma poi non era mai arrivata l’offerta giusta per l’addio.

L’estate sta iniziando a riscaldarsi pesantemente per il giovanissimo difensore italiano che ora è finito di nuovo nel mirino delle big che cercano un mio difensore da cui ripartire e a cui affidare il futuro del club.

Fiorentina, Comuzzo verso l’addio? Le ultime

La Fiorentina si gode il talento di Pietro Comuzzo e spera di costruire sulle sue spalle il futuro. Ha avuto già grande fiducia e pian piano ha collezionato presenze ed esperienza e ora può fare il salto di qualità dal punto di vista personale.

Il calciomercato è un momento sempre molto particolare perché potrebbero cambiare tanti scenari nel giro di pochissimo tempo e la situazione, ora, è da tenere sotto controllo anche per il giovane difensore italiano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pietro Comuzzo è tornato a essere centrale nelle idee dei club che vogliono un nuovo centrale.

Comuzzo nel mirino della Premier League: studiato dal Manchester United

Le prestazioni di Pietro Comuzzo con la Fiorentina non sono passate inosservate e ora il club viola potrebbe tornare ad ascoltare le proposte che arriveranno per il giovane difensore italiano che è tra i migliori in Europa.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport Stadio, il Manchester United è forte sulle tracce di Pietro Comuzzo. Durante l’amichevole giocata contro il Nottingham Forest erano presenti emissari di vari club di Premier League, tra cui Manchester United, Brighton, Bournemouth e Sunderland.

Soprattutto gli osservatori dello United erano molto attenti al centrale italiano, visto che ora la rosa sta cambiando ancora una volta in maniera molto importante e potrebbe essere arrivato il momento di prendere un centrale molto giovane.

Comuzzo al Manchester United? Richieste altissime della Fiorentina

A gennaio il Napoli si era spinto sui 30 milioni di euro per regalare Pietro Comuzzo ad Antonio Conte ma la Fiorentina decise di non accettare un’offerta già importante e di rimandare il futuro dell’italiano all’estate, pur con il chiaro obiettivo di trattenerlo.

Comuzzo ora vale 50 milioni per la Fiorentina. Il Manchester United ci sta pensando seriamente e potrebbe avvicinarsi sensibilmente a queste cifre, toccando quota 40 milioni più bonus e a quel punto conterà soprattutto la volontà del calciatore.