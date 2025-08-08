Affare Mandragora, rompe con la Fiorentina: firma con una big

Per le squadre italiane è arrivato il momento di fare sul serio dal punto di vista del mercato: ora c’è il colpo Mandragora.

Il centrocampista della Fiorentina è stato uno dei migliori della passata stagione in viola, ha fatto benissimo con Raffaele Palladino sia in Serie A che in Europa e il suo profilo è stato attenzionato anche dalle big che cercano un centrocampista di rottura e quantità con le sue caratteristiche.

Il futuro di Rolando Mandragora si sta scivendo in queste ore: non c’è più un rapporto sereno a Firenze e quindi può lasciare subito il club toscano per intraprendere una nuova, importante, avventura italiana.

Calciomercato, Mandragora rompe con la Fiorentina

Il nome di Rolando Mandragora fa gola alle grandi squadre che cercano un centrocampista con le sue qualità e che, nel tempo, sembra essere maturato sempre di più dal punto di vista calcistico, tanto da essere diventato un pilastro della Fiorentina.

Nel suo ruolo non ci sono tantissimi calciatori che hanno mostrato la grande costanza che ha avuto lo scorso anno e quindi ora il suo nome può tornare alla ribalta e diventare centrale sul mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Rolando Mandragora è pronto a cambiare maglia e a lasciare la Fiorentina con effetto immediato.

Mandragora Fiorentina: niente rinnovo, cambia squadra

Rolando Mandragora può lasciare la Fiorentina con effetto immediato. Il centrocampista è uno dei nodi dell’estate della Fiorentina: al momento manca ancora l’accordo per proseguire oltre la scadenza del 2026. La Fiorentina ha fretta di trovare una soluzione e presto ci sarà un vertice con i suoi agenti. Va trovato un accordo sull’ingaggio, altrimenti verrà ceduto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, tra Rolando Mandragora a la Fiorentina sono giorni decisivi. Il centrocampista napoletano è pronto a lasciare il club viola in assenza della giusta offerta per rinnovare il contratto.

Il futuro di Mandragora potrebbe essere ancora in Serie A. L’Inter è alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche simili alle sue e Chivu potrebbe decidere di aggregarlo al gruppo nerazzurro per completare la mediana con un nome esperto e nel pieno della sua carriera.

Inter su Mandragora: le cifre dell’affare

L’Inter potrebbe completare il centrocampo con Rolando Mandragora. Il centrocampista napoletano sarebbe perfetto per le idee tattich di Chivu e completerebbe alla perfezione la mediana nerazzurra.

Con il contratto in scadenza nel 2026, il costo del suo cartellino non supera i 10 milioni di euro e l’accordo con il calciatore si potrebbe trovare sulla base di un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno a 2.5 milioni di euro a stagione.