Colpo Nico Paz, il Como accetta 70 milioni: ancora in Serie A

Nico Paz è tra i giovani più promettenti del calcio: ora si sta chiudendo subito l’accordo per il trasferimento in Serie A.

Il trequartista argentino è stato tra i migliori calciatori della scorsa stagione e ha attirato l’attenzione di tutti i grandi club che cercano un giocatore di qualità in quel ruolo e in piena crescita.

Con Fabregas è migliorato sotto tutti i punti di vista, è riuscito a trovare spazio e ora è sempre più seguito dalle grandi squadre. Il profilo di Nico Paz è stato molto presente nelle trattative di mercato a fine stagione, e ora il suo futuro è tornato al centro di discussioni.

Calciomercato, svolta nel futuro di Nico Paz: le novità

Le prestazioni di Nico Paz con il Como hanno entusiasmato i tifosi e i grandi club che vogliono un trequartista giovane ma già pronto a esplodere e capace di incidere anche ad alti livelli. Nico Paz, cresciuto nel Real Madrid, ha tutte le qualità per farlo e ora potrebbe subito fare il salto di qualità.

Si è parlato tanto di lui sia durante la stagione che in questi di mercato: il Real Madrid sembrava pronto a riprenderlo per poi venderlo, ma alla fine è rimasto al Como. Ora il suo destino è di nuovo da definire.

Secondo le ultime notizie di mercato, qualcosa sta cambiando proprio in questi giorni: Nico Paz potrebbe firmare un nuovo contratto molto importante.

Nico Paz: il Como punta a comprarlo subito, ma poi?

Nico Paz vuole continuare il suo percorso tra i professionisti e ha già le idee chiare sul suo futuro. A Como si trova molto bene e vuole crescere passo dopo passo, anche grazie a Fabregas che gli ha dato fiducia e continuità, cosa che al Real Madrid non avrebbe avuto.

Il presidente del Como ha parlato del futuro del giocatore un po’ di tempo fa, confermando l’intenzione di trattenerlo: ci sono già colloqui in corso con il Real Madrid per acquistare il trequartista argentino a titolo definitivo.

“Stiamo parlando per tenerlo. Gli incontri finora sono andati bene, servirà un po’ di tempo“, ha dichiarato qualche settimana fa il presidente del Como a La Stampa. Ma poi potrebbe essere ceduto a titolo definitivo a cifre molto alte.

Juventus su Nico Paz: servono 70 milioni

Il Como punta a comprare Nico Paz a titolo definitivo. L’obiettivo è quello di renderlo una gemma della rosa da ora e per il futuro ma non è detto che se diventerà subito del Como al 100% poi non verrà venduto.

La Juventus ha mostrato interesse per Nico Paz ma il Como ha sparato una cifra altissima: servono 70 milioni di euro per strapparlo al club lombardo che, invece, vuole costruire sull’argentino il proprio futuro.