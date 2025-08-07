Juventus, affare con il City: pronto lo scambio

Arrivano delle novità di calciomercato molto importanti che riguardano le mosse della Juventus che può dire addio ad un calciatore e prenderne uno nuovo con uno scambio con il Manchester City.

Una clamorosa bomba di mercato quella che può portare al cambio di strategia del club bianconero che può seriamente dare un nuovo segnale in vista della prossima stagione, quello di tornare ad essere competitivo in ogni competizione e in particolare in Italia dove viene da anni deludenti. Adesso in casa Juve si può parlare di uno scambio che può far felici tutti.

Perché la società vuole cercare di dare la svolta di mercato con un nuovo colpo che può rivelarsi davvero importante visto che ci sono delle novità che riguardano la scelta che sembra essere stata presa con la Juventus pronta a chiudere nuovi acquisti.

Sono diversi gli obiettivi della Juve e occhio ora a quelli che possono essere dei veri colpi a sorpresa che pensa di fare la società. Perché in questo momento c’è la sensazione che si possa andare a completare la rosa con dei nuovi innesti e posono arrivare delle novità inerenti al calciomercato bianconero che valuta anche uno scambio con il Manchester City.

Calciomercato Juventus: scambio con il Manchester City, la scelta

Perché in questo momento ci sono delle novità che arrivano sul fronte Juventus che può chiudere dei nuovi colpi ma prima serviranno anche delle uscite, attenzione proprio a quella che può essere la svolta con la società che valuta anche uno scambio con il Manchester City e alla Juve arriverebbe un grande calciatore.

Uno dei grandi talenti bianconeri che ha sorpreso tutti in Europa dallo scorso anno è Nicolò Savona che lavora per recuperare dal brutto infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale per Club. Intanto, proprio su Savona c’è il fortissimo interesse del Manchester City che può mettersi di mezzo tra il giocatore e la Juventus che trattano il rinnovo come spiega Tuttosport.

Allo stesso tempo però occhio anche a quella che può essere la scelta del direttore generale Comolli che valuta di sacrificare Savona per fare cassa e farlo anche con uno scambio con il Manchester City dove ci sono diversi giocatori in uscita che interessano e uno di questi è Jack Grealish.