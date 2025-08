Inter, sorpresa dopo Lookman: il colpo con beffa alle italiane

Attendere troppo Lookman risulta svantaggioso per l’Inter che adesso è condannata a prenderlo oppure a virare improvvisamente.

Una virata improvvisa sul mercato, porterebbe l’Inter di fronte a quelle che sono le occasioni, probabilmente anche rischiose, delle quali ne parlano apertamente nel portale TMW, dove svelano le ultime di calciomercato su Federico Chiesa e anche per quanto riguarda la soluzione Vlahovic, che la Juve non trova, con Nunez protagonista delle stesse voci di mercato.

Dal canto proprio l’Inter si è trovata costretta e spalle al muro a prendere una decisione: se vorrà davvero Lookman dovrà versare i 45 milioni di euro che chiede l’Atalanta senza condizioni diverse da quelle imposte dagli orobici. Altrimenti, appunto, tocca virare completamente su un altro obiettivo e con l’Inter che deve a quel punto prendere comunque un’alternativa a Thuram e Lautaro Martinez, per sistemare l’attacco che sarà di Chivu.

Calciomercato Inter: troppo tardi per Lookman, l’alternativa

È in ritardo l’Inter e con la questione Lookman rischia di essere in ritardissimo se si pensa che si è arrivati al 4 di agosto e con la complessa situazione che riguarda il centravanti nigeriano. Il “no” secco dell’Atalanta su Lookman pone l’Inter di fronte ad un interrogativo: chi arriva adesso in attacco?

La possibilità è quella di vedere l’Inter accettare le condizioni imposte dall’Atalanta, con la Dea che farebbe “scacco matto” in una strategia che ha portato la società dei Percassi ad ottenere tutto ciò che voleva sull’operazione Lookman. Ma non è poi così scontato che accada.

Infatti, la stessa Inter, potrebbe valutare quella che è l’alternativa su Lookman in arrivo da Liverpool. Considerando le volontà da parte sia di Nunez che di Federico Chiesa nel salutare i Reds per giocare in Italia, occhio alla possibilità che si aprirebbe a sorpresa e con beffa alle altre italiane che stanno trattando i due, per i nerazzurri.

Le cifre del colpo da Liverpool: a quanto chiude l’Inter

Chiaro è che se risultano esserci problemi per prendere Lookman, figurarsi per Nunez. L’affare, nonostante l’occasione per l’Inter possa riguardare anche l’uruguaiano, porta al nome di Federico Chiesa.

Tornando in Italia, dopo il suo passato recente alla Juventus, potrebbe vedere il suo futuro all’Inter come alternativa e jolly per l’attacco che sarà di Chivu sia in un tridente che come sottopunta quando all’occorrenza servirà un calciatore da avvicinare a Thuram, Lautaro oppure Bonny. Per prendere Chiesa da Liverpool serviranno 10 milioni, più i circa 5 che servono per il suo ingaggio.