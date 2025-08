Serie A, l’esterno sta firmando: operazione da 25MLN

Dopo settimane incessanti di trattative le parti hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore.

Nei prossimi giorni si definirà il tutto, con i club che si cominceranno anche a scambiare gli ultimi documenti per definire una volta e per tutte questa importante operazione, visto che il giocatore firmerà per una storica rivale della squadra per la quale ha giocato in tutti questi anni. Sicuramente questo accordo farà discutere, soprattutto tra i tifosi, ma stiamo parlando di uno di quelli che si prenderà la scena nei prossimi giorni anche perché il profilo in questione è stato uno dei più richiesti di questo calciomercato.

L’esterno sta firmando: accordo raggiunto

Gli ultimi contatti tra club hanno avuto esito positivo, anche perché sarebbe arrivata la definitiva fumata bianca per quest’importante operazione. L’esterno è dunque in procinto di cambiare casacca a pochi mesi dalla sua ufficiale richiesta di cessione, anche perché era intenzione del ragazzo provare una nuova esperienza in carriera già lo scorso inverno.

Per un motivo e per un altro alla fine non se ne fece nulla, ma adesso la società non ha potuto fare altro che accontentare le richieste del giocatore, il cui nome nel corso delle ultime settimane è stato accostato con una certa insistenza anche alla Serie A. Fra tutte le squadre interessate il Napoli sembrava quella più decisa a portarlo in Italia, ma alla fine il club partenopeo ha deciso di puntare su Noa Lang lasciando strada spianata alla concorrenza, che non se l’è fatto ripetere più di una volta.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, il futuro di Edon Zhegrova dovrebbe essere ancora in Francia, visto che il suo trasferimento al Marsiglia sarebbe prossimo alla definizione.

Affare fatto: operazione da 25MLN

Edon Zhegrova non giocherà in Serie A neanche nella prossima stagione, visto che per lui si sarebbe concretamente fatto avanti il Marsiglia, prossimo a raggiungere un accordo con il Lille stando al collega Ekrem Konur. Considerando l’incertezza del calciomercato è sempre meglio non parlare di affare fatto fino a quando non ci sono le firme, ma la sensazione è che si tratti di una questione di tempo.

Stando a dati Transfermarkt il Marsiglia potrebbe pagare Zhegrova circa 25 milioni di euro, ma considerando la scadenza del contratto del kosovato nel giugno 2026 l’OM potrebbe aver risparmiato più di qualcosina, ed è per questo che il classe 1999 potrebbe diventare un vero e proprio rimpianto per il Napoli, visto che in rapporto qualità-prezzo non sembrerebbe esserci di meglio sul mercato.