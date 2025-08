Dal Marsiglia alla Serie A: via libera, arriva l’attaccante

Sguardo in Francia per la squadra italiana che è pronta a puntare su un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il profilo individuato è quello del calciatore di proprietà del Marsiglia, che è pronto a lasciare la Ligue 1 subito.

Ci sono delle novità relative al prossimo colpo in attacco per il club di Serie A che sta seguendo, con particolare attenzione, il profilo del calciatore che sta per lasciare la squadra francese.

Chiuso da una folta concorrenza a Marsiglia, l’attaccante è finito nel mirino di un’italiana che sta seguendo con particolare interesse l’evolversi della situazione. Ecco tutti i dettagli.

Si sta avvicinando l’inizio di stagione con il nuovo campionato di Serie A che aprirà molto presto i battenti. Le squadre si stanno preparando a questo esordio con gli allenatori che attendono aggiornamenti dal calciomercato, che non è ancora entrato nel vivo.

Infatti, ci sono tante squadre che devono ancora completare le rose nei ruoli più importanti come quello dell’attacco. Intanto, nelle ultime ore, una società si è mossa in maniera concreta per quanto riguarda l’attaccante di proprietà del Marsiglia, che è pronto a fare le valigie per raggiungere l’Italia.

Calciomercato: via dal Marsiglia, arriva in Serie A

Dalla Francia arriva l’indiscrezione di mercato che riguarda il futuro del calciatore, che è ormai chiuso dagli arrivi di altri giocatori in quel ruolo.

L’ultimo arrivato è Pierre Emerick Aubameyang che è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro dell’attaco del Marsiglia. Ed è per questo motivo che la società, adesso, sta lavorando per l’addio del calciatore, che può arrivare in Serie A.

A monitorare la situazione è l’ad Carnevali che studia il modo per portare a Sassuolo Neal Maupay.

Maupay Sassuolo: le ultime novità

Secondo Le10Sport, il Sassuolo sta seguendo da vicino Neal Maupay. L’attaccante francese, di proprietà del Marsiglia, può essere il colpo giusto per l’attacco dei neroverdi che prima dovranno liberarsi di Pinamonti.

Si tratta, quindi, di una suggestione di mercato da parte della società di Serie A che ha appreso dell’intenzione dei francesi di liberarsi del calciatore, che non rientra nei piani di De Zerbi per la prossima stagione.

Si tratterebbe di un gran colpo per il reparto offensivo di Grosso che attende rinforzi per la sua squadra. Il Sassuolo, però, prima di acquista ha necessità di vendere con Laurientè e Pinamonti gli indiziati a partire.