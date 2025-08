Napoli: scelto il prossimo acquisto, arriva dal Milan

C’è grande fermento in casa Napoli riguardo il nome del prossimo acquisto che può arrivare direttamente dal Milan. Ancora una volta, infatti, i rossoneri sono pronti a trattare per la cessione di un esubero, che non rientra nei piani di Allegri.

Lo scorso gennaio fu Okafor, questa volta – invece – si tratta di un altro calciatore che pare aver ricevuto il placet positivo anche da parte di Antonio Conte che sta spingendo per l’arrivo del calciatore in azzurro.

Una mossa a sorpresa da parte di Manna, che sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Conte che ha chiesto ancora alcuni giocatori per avere un organico pronto per il triplo impegno della prossima stagione.

Il budget del Napoli non è ancora terminato. Aurelio De Laurentiis ha dato carta bianca ad Antonio Conte e Manna, che sta definendo altre operazioni di mercato dopo aver investito già tanti soldi per l’arrivo di grandi giocatori.

Napoli: nuovo colpo dal Milan?

Sono pronti altri 25-30 milioni di euro per un altro aquisto da parte del Napoli, che sta trattando per l’arrivo di un altro talento inespresso reduce da una stagione altalenante con il Milan.

Vecchio pallino di Conte, la società è pronta ad accontentare il tecnico con Manna che ha riallacciato i rapporti con Tare per provare a definire l’acquisto del centrocampista statunitense che in uscita dal Milan.

La concorrenza inglese non spaventa il Napoli, che già in passato ha ricevuto dei feedback positivi dall’entourage del ragazzo che sembra aver dato priorità agli azzurri che adesso sono tornati alla carica per portare il calciatore alla corte di Antonio Conte.

Musah al Napoli? Conferme di Sky Sport

E’ il giornalista Gianluca Di Marzio a rilanciare l’indiscrezione di calciomercato che riguarda il Napoli che è tornato alla carica per Yunus Musah del Milan.

Il centrocampista statunitense, già cercato dagli azzurri nei mesi scorsi, è nuovamente finito nella lista della spesa di Manna che sta trovando il modo per chiudere l’affare con la squadra rossonera.

C’è la volontà del club di portare a Napoli Yunus Musah, che è il rinforzo chiesto da Conte per completare il centrocampo. E’ un profilo ideale per dare equilibrio alla squadra e all’occorrenza può essere sfruttato anche come vice Di Lorenzo sulla fascia destra.