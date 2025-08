La Juve beffa il Milan: vendono Vlahovic per 50 mln

Si completa di un’altra puntata la telenovela Vlahovic. Questa volta, però, non è la Juventus ma è il Milan a restare beffato: ecco le ultimissime riguardo le intenzioni dei bianconeri, che sono pronti a monetizzare dall’addio del loro bomber.

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic, che è sempre più lontano dalla Juventus. I bianconeri, che per sostituirlo hanno già preso Kolo Muani, che attende solo il via libera da parte del Psg, adesso dovranno mettere a segno questo colpo di mercato in uscita.

Comolli, che ha già dimostrato di vendere bene i propri calciatori, ha già fissato il prezzo per l’addio dell’attaccante serbo. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate ai media, il dirigente ha confermato la volontà di liberarsi di Vlahovic ma alla cifra giusta.

Una cifra che non può dare il Milan, che ha già speso buona parte del budget per Jashari. I rossoneri, che puntavano sulla volont del serbo di raggiungere Allegri, adesso sono rimasti spiazzati dall’ultima notizia di calciomercato che vede Vlahovic nel mirino di un’altra big.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il destino dell’attaccante serbo, che è pronto a chiudere per sempre la sua esperienza con i bianconeri.

Niente sconti da parte della Juventus, che sta lavorando al grande colpo in uscita. Servirà l’accordo con l’attaccante che, davanti all’offerta del club, difficilmente potrà rifiutare.

Aggiornamenti sul futuro di Vlahovic: dove sta andando

Giornata importante per Dusan Vlahovic, che continua ad allenarsi in Germania con la Juventus nel ritiro pre campionato.

I suoi agenti lavorano a fari spenti per trovare una sistemazione al calciatore, che è sempre più lontano da Torino e dalla Serie A in generale.

Infatti, rischia di complicarsi l’affare con il Milan che non intende pagare la cifra richiesta dalla Juventus per la cessione di Vlahovic.

Ecco perché i bianconeri sono pronti a privarsi del calciatore e a cederlo ad un’altra società, che ha appena incassato circa 65 milioni di euro dall’addio del proprio bomber.

Vlahovic al Liverpool? La cessione di Nunez può sbloccare l’affare

Conclusa la trattativa per il trasferimento di Darwin Nunez in Arabia Saudita. L’attaccante del Liverpool raggiungerà Inzaghi nelle prossime ore e sarà un nuovo calciatore dell’Al Hilal.

L’accordo è stato trovato per 53 milioni di parte fissa più una serie di bonus fino ad un massimo di 65 milioni. Un colpo importante da parte dei Reds, che adesso stanno pensando di portare a Liverpool Vlahovic per sostituire Nunez.

La società inglese, che già lo scorso anno prese con lo sconto Chiesa, sta pensando di replicare l’affare e magari accontentare le richieste della Juventus che sogna di incassare 50 milioni dalla cessione di Vlahovic.