Bomba Salah dall’estero: colpo “alla De Bruyne”, data già fissata

Dall’estero svelano la data già fissata per quello che è il “colpo alla De Bruyne” per il calcio italiano e che porta al nome di Salah.

In Italia ha già giocato il fuoriclasse egiziano, facendo le fortune sia della Fiorentina per pochi mesi, che della Roma. In Capitale, luogo nel quale si è legato indissolubilmente il talento del Liverpool che ha sfiorato il Pallone d’Oro in più occasioni e che potrebbe ritrovare, anche se non a Roma, la destinazione in Italia per il legame, appunto, con il Belpaese.

Sognando in grande, ma non in grandissimo perché un club come il Napoli ha dimostrato quanto le cose siano realizzabili se si pensa agli anni che vivrà anche se sul finale della sua carriera con un talento straordinario come Kevin De Bruyne, ecco che la possibilità Salah in Serie A è cosa concreta. Dall’estero ne hanno svelato le ipotesi.

Calciomercato: dall’estero sganciano la bomba su Mohamed Salah

È dall’estero e precisamente da Fichajes.net che spiegano quale sarà il futuro di Mohamed Salah, calciatore che da quando ha lasciato il calcio svizzero da giovanissimo, ha vissuto anni importanti tra Inghilterra e Italia, con il ritorno in Serie A che non è da escludere.

Chiaro è che l’ingaggio è qualcosa totalmente fuori portata per i club italiani, soprattutto nella condizione delle offerte che stanno arrivando adesso direttamente dalla Saudi Pro League, in quanto consci tutti della situazione personale di Salah che avrebbe voglia di concludere la sua esperienza a Liverpool. Toccherà a Salah decidere cosa fare: arricchirsi lontano dall’Europa e in Arabia Saudita, oppure provare ad incidere ancora in Europa e magari in Serie A.

Nella seconda delle ipotesi, occhio a quelle che sono poi le possibili destinazioni da non sottovalutare. Anche se non subito poi, perché toccherà pazientare come ha pazientato il Napoli che, alla fine del campionato e una volta vinto lo Scudetto, nel giro di pochi giorni ha annunciato e ufficializzato il colpo De Bruyne. Che sia il caso anche di Salah?

Chi può davvero prendere Salah? Tre ipotesi

Ci sono tre ipotesi sul tavolo per Mohamed Salah. La quarta porterebbe alla Roma, sullo sfondo, ma che ha una diversa situazione e la stessa ipotesi riguarderebbe solo un romantico ritorno. Il Napoli, su tutte, ha la concreta possibilità di prendere Salah, considerando anche il bisogno di sistemarsi le fasce. Questo, soltanto nel 2026 e quando scadrà il suo contratto. L’egiziano giocherà in questa stagione la sua ultima annata ad Anfield. Poi ci sono le altre due: Milan e Juventus.

Entrambi i club hanno da sistemare il reparto offensivo e la Juventus, più del Milan, potrebbe scegliere di spostare David al centro dell’attacco, rinunciando a Kolo Muani nell’immediato e scegliendo Yildiz e Conceicao come soluzioni principali per il tridente di Tudor. Nel prossimo campionato poi ci sarà da sistemare qualcosa, con Salah che arriverebbe così come De Bruyne. L’arrivo, in caso di firma nella prossima estate, sarebbe poi a 34 anni. Non giovanissimo, certo, ma comunque a livelli importanti considerando la caratura del calciatore.