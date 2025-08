“Sto aspettando il Napoli”, arrivano il settimo e l’ottavo acquisto

Scatenato il Napoli che è pronto ad accontentare Antonio Conte e andare a migliorare ancor di più la rosa che ha già visto arrivare sei nuovi acquisti ufficiali, ora possono essere formalizzati i prossimi due.

Non ha nessuna intenzione di fermarsi il club azzurro che è pronto ad arrivare fino a 10 nuovi acquisti in questa sessione estiva di mercato. Infatti, pare che il Napoli voglia andare ad affondare il colpo proprio nelle prossime ore per quei giocatori che Conte ritiene fondamentali per dare profondità e qualità alla rosa.

Dalla Spagna possono arrivare i prossimi due colpi, ma occhio anche a quello che accadrà in altre zone di campo visto che ci sono anche altri profili seguiti e con trattative più che in stato avanzato che Manna sta portando avanti telefonicamente direttamente dal ritiro di Castel Di Sangro dove si confronta ogni giorno con il suo allenatore.

Sono ore calde queste perché fa sul serio adesso il Napoli che può chiudere l’acquisto di due nuovi giocatori e occhio a quello che può quindi accadere da un momento all’altro visto che c’è la seria possibilità che si possa arrivare ad andare a definire tutto in maniera tempestiva per consegnare all’allenatore altri rinforzi da utilizzare.

Calciomercato Napoli: doppio acquisto dalla Spagna

Lavori in corso in casa Napoli per completare la rosa e si spera di poter chiudere tutto entro l’inizio del campionato. Saranno giorni decisivi per gli azzurri che vogliono provare ad affondare il colpo proprio nelle prossime ore per due nuovi innesti.

Il Napoli sta completando l’acquisto di Miguel Gutierrez, il terzino sinistro che arriverà dal Girona per 18 milioni di euro. Una cifra simile il Napoli pensa di investirla anche su Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia che aspetta solo gli azzurri.

Juanlu Sanchez aspetta il Napoli che prima dovrà vendere Zanoli e poi affondare il colpo. Il giocatore ha già l’accordo con il Napoli e bisogna limare qualcosa solo con il Siviglia che, intanto, ha trovato l’accordo con il Wolverhampton che vorrebbe prenderlo, ma Juanlu fanno sapere che ha chiaramente detto di ‘voler aspettare solo il Napoli’.

Gli acquisti di Gutierrez e Juanlu Sanchez per il Napoli diventerebbero il settimo e l’ottavo colpo di una grande campagna acquisti che non terminerà così però. Quasi fatta anche per Miretti a centrocampo, mentre per l’esterno d’attacco c’è ancora da capire su chi punteranno gli azzurri dopo che è saltato il colpo Ndoye.