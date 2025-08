Lamela torna in Serie A, è ufficiale: firma da svincolato

Svolta improvvisa nella carriera di Erik Lamela che ha la possibilità di firmare subito con un club di Serie A. Adesso è ufficiale, ecco tutti i dettagli sul futuro dell’argentino.

Valutazioni in corso da parte del club e dello stesso calciatore con il suo entoruage a lavoro per finalizzare, al più presto, un altro accordo che consente al calciatore di firmare con un nuovo club.

E’ l’estate dei grandi ritorni in Serie A. Fra questi può esserci anche quello di Erik Lamela che può firmare da svincolato.

Ecco le ultimissime di calciomercato relative al futuro dell’argentino che ha fatto grandi cose in Italia con la maglia della Roma.

Aggiornamenti sul futuro di Lamela

Un sogno, una suggestione, che può trovare la sua definitiva svolta già nei prossimi giorni.

Arrivano nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano un altro calciatore che si è appena svincolato. Si tratta di un ex Serie A come Erik Lamela che, a 33 anni, può ancora fare la differenza nel campionato italiano.

Ci possono pensare alcune società visto che l’ex Roma ha deciso di interrompere la sua esperienza con l’AEK Atene, in Grecia.

L’annuncio arriva dal portale ellenico gazzetta.gr, che comunica la decisione del ragazzo di chiudere anzitempo l’accordo con la squadra della Capitale. Risoluzione anticipata del contratto per Lamela, che adesso da svincolato può firmare con chiunque.

L’argentino aveva ancora 2 anni di contratto con l’AEK con uno stipendio da 2,5 milioni a stagione fino al 2027. L’accordo, però, per la fine del rapporto è stata trovata grazie alla buonuscita con la società greca che ha deciso di non puntare sull’ex Tottenham, che non rientrava nei piani dell’allenatore Nikolic.

Adesso per Lamela ci sono diverse opzioni per il suo futuro, anche dalla Serie A con alcune squadre che possono pensare di ingaggiare l’ex fantasista della Roma.

Lamela in Serie A? Chi può prenderlo

Reduce da una stagione comunque positiva in Grecia, suo il miglior gol della stagione realizzato contro il Paok, in 31 partite con l’AEK ha messo a segno 6 gol e 3 assist. Questo addio improvviso di Lamela apre le porte a nuovi scenari sul futuro dell’argentino, che ha la possibilità di tornare in Serie A.

Gli agenti nei prossimi giorni inizieranno a proporre il giocatore a diverse società. L’ingaggio di Lamela da 2,5 milioni a stagione è abbastanza alto e non alla portata di tutti i club. Può pensarci il Bologna, alla ricerca di un esterno, o anche la Fiorentina, se intende aggiungere ulteriore esperienza al suo attacco.

Sullo sfondo altre suggestioni come Genoa o Atalanta, che potrebbe sostituire proprio Lookman con un talento argentino che a 33 anni può ancora dire la sua in Italia e in Europa. Non resta, dunque, che attendere la scelta finale del ragazzo e anche dei suoi agenti, a lavoro per trovare una soluzione per Erik Lamela.