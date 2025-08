Calciomercato, svolta Leoni: adesso è ufficiale, annuncio del Parma

Importanti novità sul futuro di Giovanni Leoni. Arriva l’annuncio da parte del Parma: ecco tutti i dettagli.

Oggetto di desiderio delle big di Serie A, ecco la svolta per quanto riguarda il futuro del centrale difensivo fra i più promettenti del panorama calcistico italiano.

Reduce da una stagione importante con la maglia dei ducali, il giovanissimo classe 2006 ha catturato l’attenzione di diverse società come Inter, Milan e Juventus.

Arriva la comunicazione ufficiale da parte del Parma che riguarda anche il futuro di Giovanni Leoni, fra i più corteggiati di questo mercato estivo 2025.

Il centrale difensivo, scuola Sampdoria, ha stupito nel corso dell’ultima stagione con i ducali, con prestazioni d’alto livello che hanno portato varie società ad interessarsi al ragazzo che ad appena 18 anni può già andare in una big del calcio italiano.

Il Parma chiude: è ufficiale, svolta nel futuro di Leoni

Ecco le ultimissime riguardo l’annuncio da parte del Parma che ha finalmente dato un indizio riguardo il destino del calciatore, che può già salutare i crociati nel corso di questa sessione di calciomercato.

Gli interessi non mancano da parte di alcune società che si sono fortemente interessati al ragazzo che fa gola a società importanti come Juventus ed Inter, che stanno trovando il modo per strappare Leoni al Parma.

Intanto, il club di Krause si è già cautelato bloccando il sostituto del giovane difensore: ecco tutti i dettagli.

Nuovo acquisto Parma, preso l’erede di Leoni: i dettagli

Abdoulaye Ndiaye è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma. Il centrale del Senegal, classe 2002, è stato acquistato a titolo definitivo dal Troyes per una cifra di 6,5 milioni di euro. Colpo importante, quello messo a segno dall’area tecnica dei ducali, con il calciatore che ha firmato un contratto valido fino a giugno 2030 a testimonianza del fatto di quanto il club punti sul ragazzo, che ha tutto per fare bene in Serie A.

L’arrivo al Parma di Abdoulaye Ndiaye apre le porte alla cessione di Giovanni Leoni che adesso può partire e finire in una big del calcio italiano. Il difensore centrale, corteggiato da diverse società, è finito nel mirino di Inter e Juventus, che sono le due squadre che più di tutte si stanno dando battaglia per acquistare il calciatore che è pronto ad intraprendere un’altra avventura nel campionato italiano.