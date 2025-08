Nunez: è arrivato il via libera, svelati i messaggi col tecnico

Il colpo di scena di calciomercato, dopo le voci tra Milan e Juventus, riguarda i contatti svelati per Darwin Nunez.



Il via libera sarebbe clamorosamente arrivato da Liverpool dove, il club dei Reds avrebbe permesso al giocatore di parlare direttamente con il suo nuovo allenatore.

Il tecnico italiano avrebbe già pronto il progetto da presentare, con l’intento di vincere il campionato e facendo sognare ad occhi aperti i tifosi pronti ad accogliere il fuoriclasse uruguaiano. Darwin Nunez, dopo le voci di calciomercato dell’ultimo mese in Serie A, è pronto a lasciare Liverpool per la sua nuova grande avventura da protagonista assoluto.

Calciomercato: via libera per Nunez, contatti con l’allenatore

Stando a quel che riferisce Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, sarebbe arrivato il via libera da parte del Liverpool per Darwin Nunez. Adesso il club in questione, chiedendo “permesso” al Liverpool, ha potuto avere contatti ufficiali per la realizzazione del colpo che porta all’uruguaiano.

Darwin Nunez ha saputo dal Liverpool, ormai da tempo, che non fa più parte del progetto. Assieme a Federico Chiesa saluterà il club di Anfield e le voci di calciomercato in Serie A hanno visto i loro nomi tra gli assoluti protagonisti. Ma non è in Serie A che giocherà Nunez.

L’Al-Hilal avrebbe avuto il via libera da parte del Liverpool per dei contatti diretti con Simone Inzaghi. Il tecnico italiano ex Inter può trattare direttamente col giocatore, sia sotto un aspetto economico che sotto una questione sportiva. Il progetto tecnico può convincere Nunez, oltre alle cifre del suo ingaggio, alla firma per giocare in Arabia Saudita.

Quando si chiude per Darwin Nunez? Presto sarà ufficiale

Entro il giorno di Ferragosto sarà tutto confermato. Il post con Here We Go sui social da parte del noto giornalista, potrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Adesso il tecnico ex Inter può trattare direttamente con Nunez, potendo accelerare sull’operazione.

Le cifre del cartellino da parte dell’Al-Hilal saranno spese accontentando il club di Anfield su quelle che erano le richieste da Liverpool. Per i 55 milioni di euro circa, il club che cercava una soluzione in tal senso in uscita, alla fine non è né per il Milan né per la Juventus, dimenticando anche per sempre quella che era l’ipotesi Napoli. È nell’Al-Hilal che si vedrà il futuro di Darwin Nunez, altro fuoriclasse pronto a separarsi dal grande calcio d’Europa per la Saudi Pro League. Presto saranno svelati i messaggi che avrà con Simone Inzaghi, con i quali il tecnico di Piacenza sta preparando il grande progetto tecnico per convincere Nunez all’approdo all’Al-Hilal.