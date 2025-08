Calciomercato: anche Thauvin in una big dopo Lucca – Sky

Lorenzo Lucca guida l’attacco del Napoli, lasciando così l’Udinese orfano del proprio attaccante. Ma sarà così anche per Thauvin.

Perché il francese, dopo aver vissuto anni importanti in bianconero, potrebbe fare una scelta “alla Alexis Sanchez” per il proprio attacco, vedendolo arrivare negli ultimi anni della sua carriera a giocare in un club a livelli diversi da quelli di Udine.

L’Inter, non prelevandolo dall’Udinese – Sanchez sarebbe finito poi all’Udinese successivamente -, scelse il cileno per dargli un ruolo da valida alternativa che incise pure poi nell’esperienza vissuta in nerazzurro. Che possa essere il caso anche di Thauvin? Il francese, dopo aver visto già salutare Lucca, rappresenterebbe la doppia cessione da Udine che cambia radicalmente le cose per l’attacco dei friulani.

Calciomercato: colpo Thauvin, un altro addio dopo Lucca

Incredibile ma vero, l’Udinese in una sola finestra di calciomercato potrebbe perdere sia Lucca che Bijol, ma anche Florian Thauvin.

Il talento francese, dopo un passato vissuto all’Olympique Marsiglia, potrebbe far ritorno in uno dei club che ha serie intenzioni di rimettersi in coda tra le big del calcio francese, attraverso un mercato che permetterà all’organico di competere di nuovo ai vertici delle squadre che lottano per un piazzamento alle competizioni europee.

Thauvin piace anche in Serie A, considerando il bisogno da parte di Milan e Juventus di avere delle alternative in avanti. Ma la nostalgia di casa, come hanno fatto sapere da Sky Sport, starebbe spingendo Florian Thauvin a chiedere la cessione immediata con destinazione in Francia.

Udinese, Thauvin ai saluti: chiesta la cessione, la destinazione

Avrebbe chiesto la cessione Florian Thauvin, secondo quanto hanno ricostruito dall’emittente satellitare e con la voglia di giocare di nuovo in Francia. Lì dove lo hanno tagliato fuori, con l’Udinese che gli ha permesso di arrivare a buoni livelli, alla fine è in Francia che vuole probabilmente chiudere quella che è la sua carriera.

Una carriera diversa da quella che si pensava potesse vivere quando cominciò da giovane fuoriclasse dell’OM e che gli permise di far parte della spedizione che vinse in Russia nel 2018 con la Francia, per il Mondiale che si portò a casa prima del “declino” della sua carriera, fatta spesso di infortuni. Dopo l’esperienza vissuta all’Udinese, alla fine Florian Thauvin saluterà la Serie A, per tornare proprio in Francia. Ad attenderlo potrebbe essere il Lens, club che fa sul serio tra le big della Francia, per un posto di nuovo in Europa. Vendendolo al Lens per 6 milioni di euro, l’Udinese non ostacolerà le volontà del suo giocatore.