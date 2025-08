Brahim Diaz sta firmando, l’hanno convinto con una super offerta

Arrivano conferme che riguardano quella che sarà la firma di Brahim Diaz che è pronto a dare continuità alla sua carriera andando a giocare altre partite di grande livello.

Brahim Diaz si è imposto in questi anni, prima al Milan e poi al Real Madrid dove è tornato e ha mostrato tutte le sue qualità in campo dando continuità alle prestazioni nonostante davanti avesse grandi campioni. Il calciatore è ora pronto ad aumentare il suo livello e fare sempre di più uno step successivo.

Occhio però a quello che può accadere perché ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano in merito alla scelta che può fare Brahim Diaz che ora può davvero andare a chiudere un accordo.

Possibile colpo di scena per il futuro di Brahim Diaz che ha attirato l’interesse di diversi club in tutta Europa e ora occhio alla decisione che può essere presa con il calciatore che può dare una svolta alla propria carriera dopo due anni importanti al Real Madrid.

Calciomercato: Brahim Diaz pronto a firmare

Ultimissime notizie sul possibile colpo di Brahim Diaz che può andare a giocare per un nuovo club e lasciare il Real Madrid, ma anche pensare di restare sempre in Spagna.

Tante squadre hanno mostrato interesse per il talento spagnolo di proprietà del Real Madrid perché con i Blancos anche Brahim Diaz ha fatto vedere che il suo livello è cresciuto dopo essersi affermato al Milan. Adesso arrivano delle novità in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con la scelta proprio del giocatore di andare ad accettare un’offerta molto importante.

In questo momento ci sono delle novità sul mercato estero perché arrivano conferme su quella che sembra essere la scelta di Brahim Diaz di firmare un nuovo contratto col Real Madrid. Il calciatore che ha compiuto 26 anni adesso è pronto ad andare a sottoscrivere un nuovo accordo con il potente e ricco club spasgnolo.

Oggi al Real Madrid ha trovato continuità Brahim Diaz e dopo l’esperienza al Milan in due anni ha totalizzato100 presenze complessive con un bottino da 18 reti. La sua volontà è quella di restare e per questo motivo che ora può arrivare da un momento all’altro l’ok definitivo per la firma del rinnovo.