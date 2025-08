Roma, Gasperini in ansia: si è infortunato un titolare

Un vero guaio per la Roma di Gian Piero Gasperini che sta preparando la nuova stagione e ora è arrivata la brutta notizia dell’infortunio del calciatore che rischia un lungo stop.

E’ il periodo finale del ritiro estivo delle squadre italiane che avranno ancora circa una ventina di giorni a disposizione per poi iniziare la nuova stagione con il campionato italiano che tornerà ad essere protagonista con la prima giornata della Serie A. Intanto, ci sono delle importanti notizie che arrivano in casa Roma dove un giocatore si è infortunato.

Una possibile tegola per Gasperini e la Roma che in questo momento si giocano una fetta importante di preparazione in vista della nuova stagione che si spera possa essere decisiva e positiva dopo anni di alti e bassi.

Ma ci sono subito le prime complicazioni per Gasperini e la Roma perché in questo momento arrivano conferme riguardo quello che è capitato nelle ultime ore con l’infortunio di un calciatore della Roma che mette agitazione in tutto l’ambiente e che rischia di essere un vero problema per l’allenatore e il resto dei suoi compagni che contano tanto su di lui in vista del futuro.

Infortunio Roma, arriva una brutta notizia per Gasperini

Da capire proprio in queste ore quelle che saranno le condizioni del giocatore della Roma infortunato e i tempi di recupero che possono essere più lunghi del previsto.

Il tutto è accaduto durante l’ultima amichevole estiva che ha giocato in queste ore la Roma che ha sfidato il club francese del Lens allo Stade Bollaert-Delelis. E’ proprio in questa sfida che i giallorossi hanno vinto con le reti di Mancini e Soule che sono arrivate delle brutte notizie visto che si è registrato un brutto infortunio per Evan Ndicka a poche settimane dall’inizio del nuovo campionato.

Al minuto 38 del primo tempo il difensore ivoriano si è fermato per un problema muscolare e ora l’infortunio di Ndicka rischia di complicare i piani della Roma visto che c’è ansia tra Gasperini e il club per quelli che possono essere anche i tempi di recupero lunghi del calciatore che è considerato uno dei titolari inamovibili.

Nelle prossime ore arriveranno conferme sulle condizioni e i tempi di recupero di Ndicka.