Non solo Hojlund: firma anche Bruno Fernandes, la destinazione

Il percorso di rivoluzione che sta vivendo il Manchester United potrebbe coinvolgere anche il suo capitano attuale, Bruno Fernandes.

L’ex calciatore di Serie A che in Italia ha giocato per diversi club come Novara, Udinese e Sampdoria, alla fine potrebbe salutare la tanto sognata squadra di Old Trafford.

Si tratta di una soluzione che arriverebbe a causa della rivoluzione che sta mettendo in piedi il Manchester United e che vede la separazione anche di Bruno Fernandes dai Red Devils. Il trequartista è stato a più riprese accostato ad un ritorno in Serie A, questa volta per giocare in un top club che disputa la Champions League.

Calciomercato, colpo Bruno Fernandes: dove giocherà l’ex Serie A

Da quando ha salutato la Serie A, Bruno Fernandes, è diventato uno dei fuoriclasse del calcio europeo tant’è che ha ancora mercato, nonostante gli anni che sono passati – non è più giovanissimo il classe ’94 -, piacendo a mezza Europa. Non solo Hojlund rientra tra le separazioni per il club di Manchester, con l’ex Serie A che tornerebbe in Italia in caso di approdo tra Milan e Juventus.

In realtà piace ovunque Bruno Fernandes, anche nella ricchissima Arabia Saudita, all’interno della Saudi Pro League, dove vorrebbe riaverlo con sé Cristiano Ronaldo.

Non solo quindi in Nazionale, il connubio perfetto assieme anche a Joao Felix, potrebbe trovarsi all’Al-Nassr. Stando a quanto riferiscono da A Bola, precisamente quindi dal Portogallo, Bruno Fernandes potrebbe approdare all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club saudita diventerebbe sempre più portoghese, considerando quello che è l’organico a disposizione del tecnico Jorge Jesus, che ha da poco sostituito Stefano Pioli che è tornato in Serie A per allenare la Fiorentina.

Quanto costa Bruno Fernandes? Occasione anche per la Serie A

Non vale i 70-80 milioni che chiedevano prima dal Manchester United perché i club che si fanno avanti su Bruno Fernandes, faranno leva sulle volontà del calciatore di salutare, di fronte all’assenza dalla Champions League. Pertanto, Bruno Fernandes potrebbe fare al caso dei club italiani come la Juventus che, se dovesse separarsi da alcuni dei suoi calciatori, prendendo lui in posizione più avanzata e non Hjulmand o calciatori in quel ruolo, potrebbero prenderlo per 40-50 milioni di euro.

In questo momento, fanno sapere dal Portogallo, che la squadra a poter prelevare Bruno Fernandes è l’Al-Nassr. Soprattutto per una questione economica se si considera che poi l’ingaggio del portoghese sarà elevatissimo e toccherà circa i 20-25 milioni di euro a stagione. A quel punto si tratta di cifre che chiaramente sono totalmente fuori portata, ma non solo per i club italiani. Tutti i club in Europa, ad eccezione di due o tre squadre, non è a queste cifre che stipendiano i propri calciatori. L’ingaggio potrebbe essere il principale fattore per cui andrebbe a giocare in Arabia Saudita lo stesso Bruno Fernandes che lascerebbe così la fascia di capitano del Manchester United.