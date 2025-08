Achraf Hakimi è uno dei terzini più forti al mondo e con il PSG ha vinto tutto quello che era possibile vincere ma ora rischia il carcere.

Il difensore marocchino è nel momento migliore della sua carriera, è l’idolo dei tifosi parigini ma ora è anche al centro di situazioni davvero complicate che possono compromettere il suo futuro, come calciatore e anche come uomo. Da mesi è al centro di polemiche che riguardano la sfera privata, con accuse davvero troppo pesanti che a breve troveranno la strada della verità definitiva.

Il futuro di Achraf Hakimi si deciderà in Tribunale nelle prossime settimane: il difensore marocchino si professa innocente ma deciderà il giudice.

Hakimi in Tribunale: gravi accuse di stupro

Il nome di Hakimi è sempre accostato a grandissimi gesti calcistici che spesso e volentieri hanno fatto la differenza sia in campionato, in Francia, che in Champions League e nelle altre competizioni in cui ha giocato il Paris Saint-Germain.

Da qualche mese il difensore ex Inter è finito nel mirino delle critiche e al centro del caos anche per motivi extracampo, molto delicati, che presto vedranno la luce della verità.

Secondo le ultime notizie, Achraf Hakimi è accusato di stupro e ora dovrà rispondere in Tribunale e ora rischia grosso.

Le accuse ad Hakimi: cosa è successo davvero

Per Achraf Hakimi non è un momento sereno in questo periodo: la procura francese ha chiesto che l’esterno marocchino del Paris Saint-Germain venga ascoltato a processo per le accuse di stupro di una donna avvenuto nel 2023.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Hakimi avrebbe pagato il viaggio della donna che poi lo ha accusato, nella periferia di Parigi mentre sua moglie e i suoi figli erano in vacanza. Sebbene la donna si sia rifiutata di presentare un’accusa formale, i pm hanno deciso di sporgere denuncia contro il giocatore.

La notte del presunto stupro, la ragazza ha detto di essere andata a casa del difensore con un taxi pagato da Hakimi. Inoltre avrebbe raccontato alla polizia che Hakimi aveva iniziato a baciarla e a farle avances sessuali non consensuali, prima di violentarla.

Accuse ad Hakimi: fino a 15 anni di carcere

Un reato per cui Hakimi si è sempre professato innocente ma che rischia di pagare a caro prezzo, visto che la pena per questo tipo di accuse arriva fino a 15 anni di carcere. La notizia è che la procura di Nanterre ha riferito di aver chiesto al giudice istruttore di deferire l’accusa di stupro a un tribunale penale.

“Spetta ora al giudice istruttore prendere una decisione nell’ambito dell’ordine di questo tipo di accuse», ha dichiarato la procura in un comunicato. La situazione è da tenere sotto controllo nei prossimi giorni.