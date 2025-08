E’ in viaggio verso Torino: il rinforzo in difesa arriva dalla B

La società è corsa ai ripari dopo aver appreso dei problemi in difesa, riscontrati anche dall’allenatore. Ed è per questo motivo che, adesso, il club è pronto a chiudere per il nuovo difensore centrale, in arrivo dalla Serie A.

La scelta è stata fatta, da parte della società, che ha deciso di puntare tutto sul giovane talento, che si è messo in evidenza lo scorso anno in Serie A.

La retrocessione della sua squadra ha stravolto la carriera del ragazzo che, adesso, sta valutando la possibilità di ritornare subito in massima serie.

Il club di Torino spinge sull’arrivo da parte dell’olandese, naturalizzato indonesiano, che è stata una delle poche sorprese del Venezia della passata stagione. Numeri incredibili, per il calciatore, che ha catturato l’attenzione di tante società.

Un giocatore con le sue caratteristiche, però, è un lusso per la serie cadetta. Lo sa bene il Venezia che, per questa ragione, l’ha fatto capitano e vorrebbe tenerlo ancora, per tentare di fare un grande campionato e risalire subito in A.

E’ una corsa contro il tempo, dunque, da parte della società che, nel frattempo, ha già ricevuto dei sondaggi da parte di alcuni club di Serie A. Fra questi c’è anche la squadra di Torino, che è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo per la prossima stagione.

Calciomercato: via dal Venezia, arriva in Serie A?

Nuovi aggiornamenti di mercato da parte del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, che ha dedicato un focus riguardo il futuro del difensore centrale del Venezia.

Non mancano le sirene dalla Serie A per il giocatore, che è ambito da alcune squadre importanti che sono pronte a prenderlo a titolo definitivo.

C’è il Sassuolo, per esempio, ma anche il Torino che ha chiesto informazioni per prendere Idzes dal Venezia.

Idzes Torino: ecco tutti i dettagli

Le prime uscite stagionali hanno messo in evidenza alcuni limiti da parte del Torino che ha mostrato delle difficoltà in fase difensiva. Ed è per questo motivo che la società di Urbano Cairo ha deciso di uscire allo scoperto per quanto riguarda l’arrivo di un altro difensore centrale.

Nel mirino c’è sempre Idzes, da poco nominato capitano del Venezia. E’ un calciatore di grandi prospettive, che ha una valutazione anche importante. Ecco perché la società granata ha bisognod i liberare anche spazio in quella posizione, con Coco che resta sempre in uscita.