Calciomercato Milan: prenotato un difensore, arriva dalla Svizzera

Chi sarà il nuovo acquisto del Milan in difesa? Ecco le ultimissime notizie relative al possibile colpo dei rossoneri, che sono in contatto con il calciatore ceh è pronto a lasciare la Svizzera.

Prosegue la caccia al prossimo rinforzo dei rossoneri che stanno accelerando per quanto riguarda l’arrivo del nuovo difensore. La società, infatti, ha fretta di chiudere la pratica e mettere a disposizione del tecnico un altro calciatore, che possa completare il reparto.

Dopo attente valutazioni, l’attenzione del club si è spostata su un altro profilo che nei giorni scorsi è stato accostato anche al Bologna di Sartori. Una conferma, dunque, sulle doti del ragazzo che ha dei grandi margini di miglioramento e che in Italia può esplodere in maniera definitiva.

Chi prende il Milan in difesa?

La società ha deciso di mettere le ali e dopo aver salutato due giocatori esperti, come Walker e Theo Hernandez, ha deciso di puntare sulla nuova leva.

Dopo Estupinan a sinistra, Tare si è messo alla ricerca del nuovo terzino destro da alternare a Jimenez che avrà sicuramente tanto spazio nel corso della prossima stagione.

L’obiettivo primario Doué sembra tramontato a causa della richiesta dello Strasburgo che vuole almeno 30 milioni di euro per il calciatore. Il Milan non è spinto oltre i 22. Ecco perché, adesso, iniziano a prendere quota altre alternativa per la fascia destra, che dovrà essere occupata da un altro giovane talento che può arrivare dalla Svizzera.

Tare, infatti, ha individuato un futuro crack che in Serie A può fare la differenza e che costa relativamente poco. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Athekame Milan: nuovi aggiornamenti

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha individuato l’alternativa a Doué.

Infatti, pare che Tare sia pronto ad accelerare per portare al Milan Zachary Athekame, terzino destro di origini nigeriane di proprietà Young Boys e punto di riferimento della Nazionale Svizzera Under 21.

Ci sono già stati i primi contatti con il classe 2004, che rispecchia a pieno le caratteristiche ricercate dal club. Siamo alle fasi iniziale della trattativa con un sondaggio che è stato fatto attraverso gli agenti. Può essere il piano B se dovesse definitivamente tramontare la pista che porta a Doué che per il momento non si sblocca a causa della presa di posizione dello Strasburgo.