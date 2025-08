Sfuma Lookman: l’Inter cerca un obiettivo della Juve

Cambia la priorità per l’attacco dell’Inter. Ecco le ultimissime notizie riguardo il prossimo colpo dei nerazzurri che sono pronti a sostituire Lookman con un altro big.

L’Inter non si dispera e punta subito un altro giocatore. Dopo aver ricevuto il due di picche dall’Atalanta, che ha rifiutato quest’oggi la proposta da 45 milioni di euro complessivi per Ademola Lookman, i nerazzurri adesso sono pronti a puntare un obiettivo di mercato della Juventus.

La priorità dell’Inter è quella di prendere un nuovo giocatore offensivo. Un jolly capace di poter fare la differenza nel corso della stagione, una pedina in più nello scacchiere di Chivu che avrebbe preferito accogliere in nerazzurro Lookman.

Il muro alzato dall’Atalanta sembra insormontabile, almeno fino a questo momento. Anche se la sensazione è che si vada allo scontro diretto con il nigeriano che vuole solo l’Inter.

Ovviamente, i nerazzurri non possono attendere all’infinto ed è per questo motivo che adesso, dopo aver incassato il no della Dea, hanno iniziato a valutare altri profili per il reparto offensivo.

Calciomercato Inter: chi prendono adesso in attacco?

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’Inter con il telefono di Ausilio che è iniziato a squillare già nel pomeriggio, una volta appresa la notizia del rifiuto da parte dell’Atalanta che – almeno per il momento – non è intenzionata a cedere Lookman.

Ed ecco che procuratori, intermediari, agenti, hanno iniziato a proporre all’Inter varie soluzioni per l’attacco. Infatti, secondo quanto riportato da juventusnews24, non è da escludere l’inserimento a sorpresa da parte di Marotta nei confronti dell’obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

La situazione economica dei bianconeri non è delle migliori, visto che senza cessioni il mercato della Juve è bloccato. Ed è per questo motivo che la trattativa per Sancho è stata messa in standby.

Adesso, però, ad approfittare dell’occasione può essere proprio Marotta che è pronto a fare una proposta per portare all’Inter Sancho, che può arrivare al posto di Lookman.

Sancho Inter: nuovo colpo di scena in arrivo?

L’inglese, in uscita dal Manchester United, attende di conoscere la sua prossima destinazione. I contatti con la Juventus stavano andando a buon fine ma purtroppo, al momento, i bianconeri senza nessuna cessione in arrivo non possono sbloccare l’operazione.

Ecco perché, approfittando di questa situazione, l’Inter può inserirsi nella corsa per prendere Sancho dal Manchester United. E’ un nome da tenere in considerazione per il calciomercato dei nerazzurri che, di sicuro, faranno qualcosa in avanti.