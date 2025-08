Intreccio Juventus-Atletico Madrid: accordo a 30 milioni

La Juventus e l’Atletico Madrid sono al centro di un intreccio di mercato che può cambiare totalmente il futuro del club bianconero.

Igor Tudor ha le idee molto chiare su come muoversi d’ora in avanti per gestire al meglio la rosa e la stagione e per riportare la Juventus in alto in classifica. Ora vuole tornare a vincere, vuole tornare a far parlare della Juve nel miglior modo possibile e sta chiedendo calciatori di prima fascia alla società per fare in modo anche di far parlare bene di sé e di far capire che puntare su di lui non sia stata una scelta sbagliata.

Ora il mercato della Juve entra nel vivo, servono calciatori in tutti i reparti e ora si parla anche di nuovi attaccanti: c’è un intreccio importante con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus: intreccio con l’Atletico Madrid

La Juventus sta vivendo una rivoluzione totale in questo momento, con Tudor che è stato scelto per restare e ora può scrivere pagine importanti sia in Italia che in Europa. Il futuro della Juve è al centro di grandi cambiamenti e ora si cercano i nomi giusti che possano fare la differenza a livelli molto alti.

Tudor ha fatto delle richieste ben specifiche per i ruoli da migliorare e ora aspetta notizie dalla dirigenza, anche se sta aumentando la concorrenza per alcuni dei colpi principale.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus e l’Atletico Madrid sono al centro di un clamoroso intreccio che riguarda un attaccante importante.

Juventus su Raspadori: ora l’Atletico Madrid ci prova

La Juventus sta cercando di chiudere dei colpi di mercato importanti per la rosa della prossima stagione e sta cercando anche degli attaccanti importanti da poter inserire nella rosa attuale per fare in modo che si possa gestire al meglio la stagione che si preannuncia molto complicata.

Il nome di Giacomo Raspadori è centrale nelle idee della Juventus che vuole di avere un attacco completo e ben fornito tra calciatori tattici e tecnici che possono adattarsi a molti moduli e modi di giocare, com’è nei pensieri di Tudor.

Raspadori è un obiettivo della Juventus ma ora sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid che sta pensando di accelerare e di anticipare la Juventus per portare al Cholo Simeone un attaccante duttile e importante.

Affare Raspadori: servono oltre 30 milioni

Raspadori potrebbe essere ceduto dal Napoli se con Conte non troverà lo spazio necessario per esprimersi al meglio. L’attaccante italiano sta valutando il suo futuro e potrebbe decidere di lasciare i partenopei.

Il Napoli cederà Raspadori solo in caso di offerta da 35 milioni di euro o 30 milioni più bonus, cifre alte ma anche giuste per un calciatore della sua importanza.