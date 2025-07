Juventus, niente Hjulmand: il colpaccio arriva dalla Premier – Sky

La Juventus è pronta a far sul serio per completare quello che è il reparto in mezzo al campo di Igor Tudor, rinunciando così all’ex Serie A, Hjulmand.

Dopo aver provato a “scippare” il calciatore allo Sporting Lisbona, che ha da poco perso Gyokeres e che non ha voglia di svalutare ancora di più la squadra, non per i 50-60 milioni che chiedono dal Portogallo che la Juve piazzerà l’affare a centrocampo.

Secondo quanto riferiscono da Sky Sport e precisamente dalla trasmissione Calciomercato – L’Originale, dove Gianluca Di Marzio è andato in onda con la sua solita raffica di mercato, alla fine la Juventus pare abbia virato sull’affare a centrocampo, tentando di piazzare il grande colpo con beffa alle rivali.

Juve, colpo e beffa alle rivali italiane: affare a centrocampo

Sull’obiettivo di Roma, Napoli e Atalanta – Gasperini avrebbe voluto averlo anche per la Roma -, ci è finito ora anche il club bianconero.

La Juventus potrebbe infatti piazzare il grande affare dalla Premier League, con il salto dal Brighton al top club italiano, per la Champions League che giocherebbe con la Juventus che sarà di Igor Tudor nel 2025/2026.

Il tentativo fatto dal Napoli prima e dalla Roma poi, passando per la scorsa stagione anche quando c’era l’Atalanta sulle sue tracce, alla fine vede il grande salto di O’ Riley in Serie A, magari per giocare alla Juventus. La rivelazione sull’idea dei bianconeri, è arrivata nel corso della serata di giovedì, con il calciomercato che si infiamma in Serie A per quello che sembra il centrocampista perfetto per la formazione di Igor Tudor.

Le cifre e i dettagli dell’affare O’ Riley: Juve in pole

La Juventus è in pole, ma come informa la stessa fonte e per quanto dichiarato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Matt O’ Riley al momento è solo una suggestione per la Juve.

Il Brighton continua a chiedere una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro, i bianconeri sono avvisati se vorranno davvero prendere il giocatore dal club britannico. Ma per praticamente la metà della cifra che la Juve spenderebbe per prendere Hjulmand, ecco che l’affare potrebbe favorire i bianconeri in un’operazione “migliore” sotto ogni aspetto. Anche perché al Brighton, in uno scambio alla pari per Matt O’ Riley, potrebbe essere proposto il cartellino di Douglas Luiz, che non ha mai convinto davvero la Juve, neppure sotto la gestione Tudor, nel periodo post-esonero per Thiago Motta.