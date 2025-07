Scambio per Vlahovic: la Juventus ha già dato una risposta

Non si placano le voci sul futuro di Dusan Vlahovic che è sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante, ai margini del progetto tecnico bianconero, è ambito da tante società che sono pronte a sfruttare l’occasione negli ultimi giorni di mercato, per strappare il serbo ai bianconeri quasi a titolo gratuito.

E’ questa, quindi, la strategia di tante società che continuano a mantenere vivi i rapporto con l’entourage di Dusan Vlahovic, che ha chiuso le porte al rinnovo con la Vecchia Signora.

Il contratto in scadenza a giugno 2026 non sarà rinnovato, ecco perché senza l’addio questa estate la Juve perderà a parametro zero l’attaccante che da febbraio 2026 sarà libero di accordarsi con chiunque.

Intanto, nelle ultime ore, è emersa un’altra pista che porta Vlahovic lontano dalla Juve con lo scambio che, in un certo modo, potrebbe aiutare anche la Vecchia Signora.

Il valore del ragazzo è calato notevolmente a causa delle prestazioni poco positive che hanno inciso anche sul suo morale. Una situazione al limte che ha portato l’attaccante a vivere un momento di sconforto in bianconero.

Neanche l’arrivo di Tudor, suo grande estimatore, ha rivitalizzato Dusan Vlahovic che attende solo il momento giusto per poter salutare. La forza contrattuale non aiuta la Juventus che si trova in una posizione di debolezza, visto che l’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

Ecco perché Comolli dovrà quasi regalare Vlahovic, che in Italia interessa soprattutto al Milan.

Vlahovic Juventus: cosa sta succedendo, arriva l’ipotesi di scambio

E sono i rossoneri ad approfittare di questa situazione e strappare il bomber ex Fiorentina alla Juve. Allegri, che ha già avuto alle sue dipendenze Vlahovic, spinge per riaverlo e sta provando a convincere Tare ad affondare il colpo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, in casa Milan si sta ragionando sull’ipotesi di uno scambio con la cessione alla Juventus di Bennacer ed un conguaglio da 10 milioni di euro per arrivare a Dusan Vlahovic.

Scambio Bennacer Vlahovic?

Per il momento non è arrivato un segnale positivo da parte della Juventus, che nicchia su questa ipotesi di scambio. La posizione di Comolli è qualnto fredda, vorrebbe evitare di rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions.

Ma allo stesso tempo è cosciente del fatto che senza l’addio di Vlahovic adesso, si corre il rischio di perderlo a zero fra un anno anche perché l’attaccante ha messo i rossoneri in cima alla lista dei gradimenti.