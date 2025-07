Calciomercato: stanno chiudendo per Simeone, resta in Serie A

Chiuso a Napoli da Lucca e Lukaku, per Giovanni Simeone si apre un nuovo capitolo della sua carriera che continuerà ad essere in Serie A: ecco dove.

Reduce da alcune stagioni positive a Napoli, in termini di risultati visto che ha portato a casa 2 scudetti, Simeone cerca il riscatto riguardo la propria continuità visto che in azzurro – in questi anni – è sempre stato considerato una riserva, prima di Osimhen e poi di Lukaku.

Adesso, con l’arrivo di Lucca in squadra, si sono definitivamente chiude le porte del calciatore argentino che non rientra nei piani del club che sta lavorando per cederlo, ancora in Serie A.

Dopo il Pisa, che ha tentato realmente di convincerlo, c’è un’altra società che in questo momento sta per chiudere l’affare: ecco i dettagli.

Svolta improvvisa nella carriera di Simeone, che ha messo da parte tutte le altre offerte per ascoltare quella della squadra di Serie A. Non si tratta del Pisa, che pure ha messo sul piartto un ricco triennale per convincerlo a firmare.

L’opzione nerazzurra, però, non convince del tutto il calciatore che lascerà il Napoli solo a titolo definitivo. C’è un’altra società che, adesso, spera di chiudere l’accordo per prendere Simeone: ecco tutti i dettagli.

Aggiornamenti sul futuro di Simeone

Irruzione decisiva da parte del direttore sportivo e del presidente che sta lavorando, a fari spenti, per trovare l’accordo con il Napoli che ha già deciso di vendere Simeone.

Bisognerà trovare l’intesa con gli azzurri, che hanno già chiuso diverse operazioni con questo club in questa sessione di mercato estiva.

C’è l’apertura totale da parte di Simeone, convinto di questa destinazione a differenza dell’ipotesi Pisa.

Ecco tutti i dettagli riguardo la trattativa di calciomercato che il Napoli sta portando avanti per la cessione di Simeone che è pronto a chiudere l’avventura in azzurro.

Simeone è pronto a firmare: dove sta andando

Manca solo l’accordo con il Napoli ma per adesso ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto, anche perché c’è l’apertura del club azzurro a valutare la cessione dell’attaccante argentino che è pronto a dire la sua nel campionato di Serie A.

Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, la sorpresa di sabato scorso si sta per materializzare con la società granata che è pronta a chiudere per portare a Torino Simeone che è pronto a raccogliere l’eredità di Zapata, attualmente indisponibile dopo il brutto infortunio.