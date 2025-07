Calciomercato Serie A, scelto il nuovo numero 9: è irlandese

La ricerca ha portato i suoi frutti: la dirigenza ha finalmente deciso a chi affidare la maglia numero 9 nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, la scelta sarebbe ricaduta sul giovane talento irlandese, che nella passata stagione si è messo in mostra con una delle maglie più importanti e storiche d’Europa segnando oltre 20 gol, alcuni dei quali addirittura in Champions. Per questo ed altri motivi la società avrebbe deciso di puntare su di lui, consapevole però che ci sarà bisogno di un importante esborso economico per riuscire a portarlo in Serie A. L’aspetto economico non dovrebbe però essere un problema, visto che la proprietà ha già dato l’okay a questo tipo di operazione, che deve solo essere definita.

Scelto il nuovo numero 9: arriva dalla Scozia

La scelta del nuovo attaccante non è mai scontata, anche perché sbagliarla rischia seriamente di compromettere un intero progetto tecnico. Per questo motivo la dirigenza ci è andata cauta valutando più profili possibili, scegliendo alla fine di puntare su un giovane prospetto che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia di una grande d’Europa.

Il prescelto è dunque l’attaccante irlandese, che avrà l’arduo compito di sostituire in rosa un vero e proprio idolo dei tifosi, trasferitosi in una rivale in questo calciomercato. Parlare di affare fatto è comunque prematuro, anche perché ci sono da definire prima una serie di dettagli importanti tra i due club, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio l’Italia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della BBC, per sostituire Lorenzo Lucca l’Udinese avrebbe messo gli occhi su Adam Idah del Celtic, giovane attaccante irlandese classe 2001 che nella passata stagione ha vestito la maglia di una grande d’Europa come il Celtic Glasgow, squadra con la quale si è tolto la soddisfazione di esordire e segnare in Champion League.

L’attaccante sbarca in Serie A per 7MLN

L’Udinese ha scelto l’erede di Lorenzo Lucca: Adam Idah del Celtic. Per caratteristiche tecniche e fisiche l’irlandese ricorda molto il neo acquisto del Napoli, ed è per questo che dalle parti del BlueEnergy Stadium starebbero seriamente prendendo quota la candidatura del classe 2001.

Anche a livello economico quello di Idah potrebbe essere l’affare ideale per l’Udinese, anche perché stiamo parlando di un giocatore che stando a dai Transfermarkt vale appena 6.5 milioni di euro. Il problema non è tanto la sua quotazione, ma la volontà del Celtic, che per il momento non avrebbe aperto alla cessione dell’irlandese. Ovviamente questa posizione potrebbe alleggerirsi nel corso di questo calciomercato, ma per il momento la situazione è bloccata.