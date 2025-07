La Roma anticipa il Napoli: chiude per un nuovo esterno

La Roma anticipa il Napoli per l’esterno offensivo. I giallorossi si tanno muovendo per un big con l’affare che può decollare molto presto: ecco le ultime riguardo questa trattativa.

Gasperini attende rinforzi e la società si sta muovendo per accontentare l’allenatore. I nomi sono sempre gli stessi, con Ghilardi e Wesley che sono sempre più vicini ai giallorossi. Intanto, per l’attacco spunta fuori un nome nuovo.

Infatti, secondo le ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Massara ha già pronta una lista di calciatori adatti allo stile di gioco di Gasp e pronti a rinforzare il reparto offensivo.

Si trattano giocatori che rispecchiano, a pieno, i parametri della Roma e le caratteristiche indicate dal tecnico che ha chiesto in avanti un nuovo jolly offensivo.

Proseguono le trattative per Wesley e Ghilardi, che si avvicinano a passo spedito verso la Roma. Intanto, per l’attacco spunta una novità che può solo far piacere ai tifosi giallorossi che attendono il grande acquisto capace di far sognare la piazza.

Calciomercato: chi prende la Roma in attacco?

Il calciatore, capace di rivitalizzare l’ambiente giallorosso, gioca in Germania ed è di proprietà del Lipsia.

E’ giovane e si sposa alla perfezione alla Roma, che è pronta a fare un tentativo per acquistarlo anticipando la concorrenza anche di altre squadre italiane come il Napoli.

Rientra alla perfezione nei parametri del club giallorosso anche se il colpo del cartellino è leggermente superiore rispetto agli standard, visto che si parte da una base di circa 30 milioni di euro a salire.

Con il contratto in scadenza nel 2029 non sarà facile strapparlo alla società tedesca ma Massara ci proverà a portare alla Roma Antonio Nusa che è il grande sogno per l’attacco.

Le alternative portano ad altri tipi di calciatori: ecco quali.

Calciomercato Roma: Nusa e non solo

Nusa non è l’unico seguito da Massara che monitora con attenzione anche altri esterni. Per esempio, resta viva la pista che porta a Tzolis del Bruges, che nell’ultima stagione ha messo a segno 21 gol e 16 assist. Ma anche in questo caso si parte da una base di 30 milioni.

Sullo sfondo altri profili giovani come Eliesse Ben Seghir del Monaco o anche Hudson-Odoi del Nottingham Forest, che è quello più economico visto che può lasciare la Premier per 15-20 milioni. Non resta, dunque, che attendere l’evolversi della situazione con i giallorossi che, di sicuro, faranno qualcosa nel reparto offensivo.