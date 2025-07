Bisseck e Dumfries via: 70 milioni all’Inter, scelti i sostituti

L’Inter sta muovendo passi importanti per arrivare a nuovi acquisti: ma prima si passerà dalle cessioni importanti.

Chivu vuole una rosa completa già nelle prossime due settimane per arrivare all’inizio del campionato con la squadra al completo e pronta a dare battaglia per i grandi obiettivi che si inseguiranno in questa stagione, sia in Italia che in Europa. Aver perso tutti i trofei della passata stagione ha creato forti dissapori nell’ambiente interista che, ora, vuole tornare in grande stile a vivere alla grande le stagioni prossime.

Tra Marotta, Ausilio e Chivu c’è grande sintonia e si vuole chiudere un mercato molto interessante ma ora ci sono due calciatori che possono andare via da un momento all’altro.

Calciomercato Inter, pronte due cessioni: le ultime

Il calciomercato dell’Inter sta cambiando di ora in ora e può portare a tantissime novità per Chivu sia in entrata che in uscita. Non si lavora solo sul colpo Lookman, che ora tutti danno per centrale e principale, ma c’è anche la questione cessioni che tiene banco.

Il futuro dell’Inter passa dalle scelte che farà la società rispetto al futuro di diversi calciatori che attualmente sono ancora parte della rosa nerazzurra.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha pronte altre due cessioni: ci sono due club stranieri sulle tracce di Bisseck e di Dumfries.

Inter, via Dumfries e Bisseck?

Denzel Dumfries è ancora al passo d’addio. L’esterno olandese è uno dei nomi maggiormente chiacchierati in questa sessione di trasferimenti, con il suo addio che potrebbe essere preso in considerazione solo di fronte a offerte irrinunciabili.

Il Barcellona è forte sulle sue tracce ma non ha ancora chiuso il colpo e a questo punto c’è da capire se lo farà nelle prossime settimane. L’olandese è stato importantissimo per l’Inter in questi anni ma la situazione è da tenere in considerazione molto attentamente.

L’altro nome che è finito nella lista delle possibili cessioni è quello di Yann Bisseck. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore tedesco è finito nel mirino del Crystal Palace che non va oltre i 32 milioni di euro per prenderlo, anche se l’Inter chiede 40 milioni di euro per chiudere.

Tchatchoua e Leoni i primi nomi per l’Inter

Le eventuali cessioni di Bisseck e Dumfries non spaventano l’Inter che ha già individuato i due sostituti per la prossima stagione. Tchatchoua è il primo nome per la fascia destra, con l’accordo con il Verona che può arrivare sui 20 milioni di euro.

In difesa, in caso di addio di Bisseck, il primo nome è quello di Giovanni Leoni del Parma che ha lo stesso valore del tedesco e quindi potrebbe essere solo uno “passaggio di denaro” con il Parma.