Roberto Mancini in bianconero: pronto l’esonero e il nuovo accordo

Roberto Mancini al momento è senza squadra ma l’allenatore italiano è pronto a tornare in gioco sin dalle prossime settimane.

L’allenatore italiano è pronto a far ritorno in Italia dopo l’addio all’Arabia Saudita. Nei mesi scorsi ha fatto parte della dirigenza della Sampdoria per provare a salvare il club blucerchiato nel momento peggiore della sua storia calcistica. Il futuro dell’allenatore italiano, ora, è da tenere sotto controllo perché ci sono delle novità che possono svilupparsi nel corso delle prossime settimane e per fare in modo che tutte le squadre abbiano un allenatore di alto livello.

Il futuro di Roberto Mancini può cambiare da un momento all’altro, ci sono già società che cercano un nuovo allenatore e ora anche lui può fare benissimo nella prossima stagione.

Roberto Mancini torna in panchina: le ultime

Il nome di Roberto Mancini torna ciclicamente in tutti gli scenari di calciomercato che riguardano i possibili cambi in panchina. Tante squadre sono pronte a cambiare allenatore già nelle prossime settimane e lui, rimasto fuori dal primo giro di chiamate, ora può essere un nome utile.

Dopo l’addio all’Arabia Saudita si è ripromesso di tornare ad allenare una squadra di club e ora potrebbe tornare in panchina in grande stile.

Secondo le ultime notizie di mercato, Roberto Mancini può tornare subito in panchina: è in contatto con uno dei migliori club in Europa.

Futuro Mancini: pronto a tornare in panchina

Roberto Mancini è uno dei profili maggiormente discussi e chiacchierati in ambito panchine futuri. Il suo profilo è sempre tra quelli più interessanti ma non c’è possibilità, al momento, di rivederlo in Serie A.

Secondo quanto riferisce SPORX, il Besiktas sta valutando il futuro di Solskjaer e in caso di addio potrebbe prendere quota la pista che porta a Roberto Mancini sulla panchina del club bianconero di Turchia.

Il futuro di Mancini, dunque, può cambiare da un momento all’altro. Il tecnico italiano vuole tornare in panchina, vuole farlo con un club di prima fascia e in Turchia potrebbe inserirsi tra il Fenerbahçe e il Galatasaray provando a dare fastidio per la lotta al titolo.

Mancini al Besiktas: contatti in corso

Il nome di Roberto Mancini è nelle idee del Besiktas che può e vuole cambiare allenatore nel corso delle prossime ore. Il tecnico italiano è affascinato dall’idea di firmare con i turchi e ora sta prendendo in seria considerazione l’opzione.

Mancini al Besiktas sarebbe un colpo d’oro per il club turco perché avrebbe un altro allenatore di grande spessore ma questa volta con idee tattiche molto diverse da quelle di Solskjaer.